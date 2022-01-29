نشرة الموضة| سعر إطلالات النجمات في Joy Awards بالرياض.. وليلي علوي جذابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

هل تهتمون بأزياء نجمات الفن والمشاهير؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم يوميًا آخر صيحات الموضة وأحدث تقاليعها، وذلك في الألبوم التالي:

- ريا أبي راشد بإطلالة كاجوال:

تألقت الإعلامية ريا أبي راشد بإطلالة كاجوال أثناء جولتها في السعودية، وظهرت مرتدية جامبسوت كت باللون الأسود المنقط، ونسقت مع الإطلالة شنطة كروس دائرية الشكل باللون الأسود والبيج، واعتمدت ريا تسريحة الشعر المنسدل، والمكياج الهاديء المناسب للأجواء النهارية، وذلك خلال مشاركتها عدة صور عبر حسابها الشخصي بـ "إنستجرام".

- هيفاء وهبي جريئة:

أطلت الفنانة هيفاء وهبي بإطلالة جريئة عبر حسابها الرسمي بـ "إنستجرام"، إذ ارتدت فستان قصير فوق الركبة باللون الأسود، ونسقت أعلاه جاكيت بصيحة الفرو بنفس اللون، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على الجانبين.

ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الأسود، وكلاتش باللون البينك.

- ليلي علوي:

بينما ظهرت الفنانة ليلي علوي بإطلالة جذابة، مرتدية كارديجان طويل باللون الموف، ونسقت أسفله توب رصاصي وبنطلون أسود، وذلك خلال مجموعة صور لها نشرتها عبر حسابها بـ"إنستجرام".

وحرصت على ترك شعرها منسدلًا على الجانبين، واعتمدت مكياجا ناعما، وارتدت إكسسوارات مكونة من أقراط طويلة.

- إيمي سمير غانم تتألق بالأسود:

وتألقت الفنانة إيمي سمير غانم بإطلالة أنيقة، خلال حضورها حفل توزيع الجوائز Joy Awards في نسخته الثالثة، مرتدية فستان باللون الأسود بأكمام طويلة وواسعة، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود.

- ريم مصطفي بإطلالة ناعمة:

وأطلت الفنانة ريم مصطفي بإطلالة ناعمة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها بـ"إنستجرام" من حفل توزيع جوائز Joy Awards مرتدية فستان طويل باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

- نانسي عجرم بفستان جذاب حفل Joy Awards :

حرصت المطربة نانسي عجرم بإطلالة جذابة خلال حضورها حفل توزيع الجوائز Joy Awards، إذ ارتدت فستان باللون الذهبي مزود بالكشكات من الأمام، وبفتحة حرف الـV من عند الصدر، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا، ونسقت مع الإطلالة كلاتش بنفس لون الفستان.

وكان الفستان بلمسة يد من تصميم أليكسندر فوتييه، ويصل سعره إلى 5154 دولارا، أي ما يعادل 80 ألف جنيه.

- روبي تتألق بالأسود حفل Joy Awards:

تألقت الفنانة روبي بإطلالة أنثوية ناعمة خلال حضورها حفل توزيع الجوائز Joy Awards في نسخته الثالثة، ضمن فعاليات موسم الرياض، مساء الخميس.

وارتدت روبي فستان طويلا باللون الأسود لامع، به فتحة ساق جريئة، ومزين بإكسسوار من عند الكتف، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا، كما نسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود.

وكان الفستان من تصميم دار أزياء Balmain، ويصل سعره إلى 4095 دولار، أي ما يعادل 64 ألف جنيه.

- إليسا بفستان ملكي:

أطلت المغنية اللبنانية إليسا بإطلالة جذابة، خلال حضورها حفل توزيع الجوائز Joy Awards في نسخته الثالثة، ضمن فعاليات موسم الرياض، مساء الخميس.

وارتدت إليسا فستانا طويلا باللون الأسود ، به فتحة ساق جريئة، وبفتحة حرف الـv من عند الصدر، ومزين بإكسسوار من عند الصدر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا، كما نسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود.

واختارت إليسا فستانا ملكيا من تصميم دار أليكسندر ماكوين، ويصل سعره إلى 4995 دولار أي ما يعادل 78 ألف جنيه.

- نيللي كريم وزوجها يخطفان الأنظار:

خطفت الفنانة نيللي كريم وزوجها الأنظار خلال حضورهم حفل توزيع جوائز Joy Awards ضمن فعاليات موسم الرياض، مساء أمس الخميس.

وارتدت نيللي فستانا باللون الأسود، مصنوع من قماش المخمل، مزود باكستنشن من عند الكتف، وله حزام باللون الفضي من عند الخصر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا، كما نسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود.

وأطل زوجها هشام عاشور بدلة باللون الأسود، ومعها قميص باللون الأبيض، ونسق معهم حذاء باللون الأسود.

- مي عمر تتألق بصيحة الأوف شولدر:

تألقت الفنانة مي عمر بفستان مخمل، طويل سك بقصة ميرميد باللون الأزرق اللامع، بصيحة أوف شولدر, ونسقت مي قلادة ماسية حول الرقبة، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، وألوان النيود في المكياج، وذلك خلال حضورها حفل توزيع جوائز Joy Awards .

- نصائح ذهبية لإطالة العمر الافتراضي لمستحضرات التجميل

يمكن الحفاظ على سلامة مستحضرات التجميل وجودتها لأطول وقت ممكن من خلال استعمالها وتخزينها بشكل سليم، ولإطالة العمر الافتراضي لمستحضرات التجميل عليك اتباع النصائح التالية:

- لا يوصي بفتح العبوة إلا عند استخدامها بالفعل، مع مراعاة استهلاك مستحضر التجميل في أسرع وقت ممكن.

- لعدم تلويث مستحضر التجميل يجب أن تكون اليد أو الفرشاة نظيفة عند استخدامه.

- لا ينصح بخلط أو تخفيف مستحضر التجميل.

- من الأفضل غلق العبوة جيدا بعد الاستخدام.

- ينصح بحفظ مستحضر التجميل في مكان جاف ومظلم وبارد، خاصة المستحضرات ذات فترة الصلاحية القصيرة.

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