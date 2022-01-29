ليلي علوي جذابة ووفاء الكيلاني أنيقة.. أحدث ظهور لـ إيمي سمير غانم رفقة هؤلاء النجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة إيمي سمير غانم باطلالة جذابة في أحدث ظهورلها في السعودية، رفقة زوجها الفنان حسن الرداد، والفنانة ليلي علوي، والإعلامية وفاء الكيلاني.

وظهرت إيمي مرتدية عباءة باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الأسود.

وارتدى زوجها الفنان حسن الرداد قفطان باللون البني، ونسق أسفله سويت شيرت باللون الزيتي.

بينما أطلت الفنانة ليلي علوي بكارديجان طويل باللون الموف، ونسقت أسفله توب باللون الرصاصي وبنطلون أسود.

واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

وارتدت الإعلامية وفاء الكيلاني بجاكيت باللون الأسود، ونسقت أسفله توب وبنطلون وحذاء بنفس اللون، وكلاتش باللون البرتقالي.

وحرصت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.