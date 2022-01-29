7 قواعد للاعتذار الناجح.. «متقولش أنا آسف»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

نرتكب جميعا الأخطاء، ولكن عند إدراك الخطأ لا يتمكن البعض من تقديم الاعتذار المناسب، فالاعتذار مهارة من مهارات التواصل الاجتماعي لا بد من تنميتها، لذا تقدم «هن» أهم قواعد للاعتذار لابد من اتباعها لتحقق اعتذار ناجح وفق موقع «Daily Mail».

قواعد الاعتذار الناجح

تقبل تماما أنك على خطأ

في معظم الحالات يجب على الفرد أن يقبل أنه أخطأ، حتى لو لم يفهم ما قام به، ولكن يجب أن يكون رد فعل الشخص الآخر كافيا للإشارة إلى الحاجة إلى الاعتذار، يجب دائما تقديم اعتذار صادق عندما يكون هناك تأثير سلبي على الآخرين، حتى لو لم تكن تفهم سبب انزعاج الشخص، لابد ان تحترم مشاعره وتتقبل أن أفعالك هي سبب المشكلة.

لا تلقي اللوم أبدا

الخطأ الأول الذي يرتكبه الناس دائما هو القاء اللوم أو اختلاق الأعذار، أو وضع رد فعل الشخص الآخر للتدقيق والتحليل واسقاط المسؤولية أو استخدم الاعذار كوسيلة لإلقاء اللوم على شخص آخر، فبدلا من ذلك يجب تحمل المسؤولية الكاملة عن أفعالك.

لا تستخدم عبارة «أنا آسف إذا أساءت» تفسير الاعتذار

يجب ألا يحتوي على كلمة (إذا) فبدلا من ذلك، قل أنا آسف لأنني أساءت إليك، ذلك يؤكد صحة المشاعر لدى الشخص الآخر ويوضح أنك تفهم أنك المسؤول.

اشرح لماذا أنت آسف

بدلا من قول كلمة "آسف" صريحة، سيكون الاعتذار أكثر إقناعا إذا اعترفت به وكررت طبيعة الخطأ، فيجب عليك تحمل المسؤولية الكاملة عن أفعالك وقبول لوم الآخرين وعدم استغلال الفرصة لتقديم الأعذار.

لا تتهم لا فائدة من الاعتذار

إذا كان مصحوبا بشروط، أو إذا كان يوجه انتقادات إلى الشخص الذي تعتذر له، لذا لا تخفف من اعتذارك بالاتهامات أو التلميحات التي ستؤدي إلى إبطال التأثير إذا تبع الاعتذار تبريرا أو النقد.

لا تعتذر من تلقاء نفسك

الاعتذار المستمر وغير الضروري وخصوصا عندما لا تكون أنت الجاني الحقيقي، يقلل من قيمته، ويقلل من تأثير الخطأ، لذا من المهم ادراك متى يتم طلب الاعتذار وأيضا ادراك حجم الإساءة لتقديم الاعتذار المناسب.