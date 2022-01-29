الامارات | مصر.. وقف إمام مسجد بمطروح لسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. وقف إمام مسجد بمطروح لسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، وقف مصطفى محمود مصطفى إبراهيم، إمام وخطيب بمسجد بمديرية أوقاف مطروح عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معه أيهما أقرب، لسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.



وقالت الوزارة فى بيان أمس الجمعة، إن القرار جاء بناء على المذكرة المقدمة من مديرية أوقاف مطروح والمرفوعة من القطاع الديني.

يأتي ذلك بعد تداول رواد التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو بثه مصطفى محمود على صفحته الشخصية على موقع «فيس بوك»، من داخل المسجد، يوم الأربعاء الماضي، أظهر فيه خلو المسجد من المصلين، بسبب مباراة منتخب مصر مع كوت ديفوار، على حد زعمه.

وقالت مصادر في تصريحات حسب "مصراوي"، إن الإمام قال خلال الفيديو إنه توجد ٢ كافتيريا بجوار المسجد، ولم يدخل أي شخص للصلاة.

وكانت وزارة الأوقاف شددت على جميع العاملين بها الالتزام الكامل بمدونة السلوك الوظيفي وواجبات العمل الوظيفي، لافتة إلى أنها تتعامل بمنتهى الحسم مع أي إخلال بالواجب الوظيفي حفاظًا على هيبة وحرمة بيوت الله عز وجل وصورة جميع العاملين بها.



واختتمت وزارة الأوقاف، شخصية العامل بالأوقاف أيا كانت وظيفته لا تنفصل عن طبيعة عمله، وذلك لخصوصية عمل الوزارة ومهمتها الدينية والوطنية والإنسانية، مما يتحتم عليها التعامل بمنتهى الحسم مع أي مخالفة يخرج مرتكبها عن مقتضى ما تحتمه عليه طبيعة عمله.



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