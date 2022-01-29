كورونا اليوم: سر ظهور متحور NeoCov.. وتحذير من خطأ في علاج "كوفيد-19"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

سبب ظهور متحور NeoCov من كورونا في جنوب إفريقيا

أكد مدير مركز "جاماليا" الروسي ألكسندر غينتسبيرغ أن ظهور متحور كورونا الجديد NeoCov يرجع إلى أن طفرات الفيروس تحدث باستمرار، وأن اكتشافها يعتمد على شمولية العمل على دراستها.

وقال: "الطفرات تحدث باستمرار في البلدان التي يبلغ فيها مستوى التسلسل حوالي 100 ألف أو أكثر شهريا، ويتم دائما اكتشاف متغيرات جديدة، حيث يكون مستوى التسلسل حوالي 2 -4 آلاف، فلا جديد أبدا"، وفقا لروسيا اليوم.

ووجد العلماء الصينيون أن فيروس كورونا NeoCov الذي تحمله الخفافيش في جنوب إفريقيا قريب من العامل المسبب لحمى الشرق الأوسط، ويمكن أن يدخل الخلايا بذات الطريقة التي يدخل بها فيروس كورونا "SARS-CoV-2".

طبيبة روسية تحذر من خطأ في علاج "كوفيد-19"

أعلنت الدكتورة ماريا بولنر، أخصائية أمراض المناعة، أنه عند الإصابة بمرض "كوفيد-19" لا حاجة لتناول الأدوية الخاصة بتقوية منظومة المناعة.

وتشير الخبيرة في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا"، إلى أن تناول أدوية لتعزيز المناعة بعد تشخيص الإصابة بعدوى الفيروس التاجي المستجد، قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، وتقول، "قد يؤدي تناول هذه الأدوية إلى استجابة مناعية لا يمكن السيطرة عليها، حيث ترى خلايا المناعة في خلايا الجسم السليمة "عدوا"، وقد تثير عاصفة السيتوكين، ما يؤدي إلى سوء حالة المريض أكثر وارتفاع درجة حرارته وقد تسبب وفاته"، وفقا لروسيا اليوم.

متى تهدأ موجة "كوفيد-19" الناجمة عن متحور "أوميكرون"؟

يتوقع عالم الفيروسات الروسي بيتر تشوماكوف، أن تهدأ موجة انتشار "كوفيد-19" الناجمة عن المتحور "أوميكرون" اعتبارا من 10 فبراير 2022.

ويشير العالم في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى زيادة عدد الإصابات بمرض "كوفيد-19" في روسيا ومعظم بلدان العالم. ولكن من المتوقع أن تبدأ هذه الموجة قريبا بالتباطؤ، ويضيف، متحور "أوميكرون" شديد العدوى وينتشر بسرعة كبيرة، ومع ذلك سوف تهدأ الموجة التي تسبب بها بنفس السرعة التي انتشرت بها، وفقا لروسيا اليوم.

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