احذر.. عادة يتجاهلها كثيرون عند غسل الأرز قد تسبب التسمم والسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

جميع الأطعمة التي نأكلها مليئة بالمواد الكيميائية، دون أن ندرك أننا نتناول الكثير من المواد الكيميائية، ما قد يسبب مشاكل صحية.

ويعتبر الأرز من الأطعمة التي يحرص الكثيرين على تناولها بشكل يومي، لكن قد أشارت دراسة حديثة إلى أن عدم طهيه بشكل صحيح يمكن أن يصيبك بالسرطان، هذا ما نكشفه لكم حسب ما جاء في موقع "timesofindia".

وفقًا لدراسة حديثة أجرتها جامعة كوينز بلفاست في إنجلترا، فإن المادة الكيميائية من السموم الصناعية والمبيدات الحشرية في التربة يمكن أن تجعل الأرز خطيرًا، وقد يؤدي إلى التسمم بالزرنيخ في كثير من الحالات.

وفي دراسة أخرى، شاركت النساء في دراسة في كاليفورنيا، والتي بدأت في منتصف التسعينيات لتحديد عوامل الخطر المحتملة لسرطان الثدي وغيره من أنواع السرطان، أصيب ما مجموعه 9400 مشارك بالسرطان أثناء المتابعة، وكانت حالات سرطان الثدي وسرطان الرئة هي الأعلى.

أضرار الزرنيخ:

هو مادة كيميائية موجودة في معادن مختلفة، حيث يتم استخدامه لصنع المبيدات الحشرية الصناعية ومبيدات الآفات، وهناك بعض الدول التي لديها مستوى مرتفع من الزرنيخ في المياه الجوفية، ولكن إذا تعرضنا للمادة الكيميائية لفترة طويلة من خلال الطعام أو المياه، فقد يؤدي ذلك إلى التسمم بالزرنيخ.

ويمكن للمرء أن يعاني من القيء، وآلام في البطن، والإسهال، وحتى السرطان.

ووفقًا للدراسة يحتوي الأرز على مستوى عالٍ من الزرنيخ، وبالتالي، إذا لم يتم طهيه بشكل صحيح، فقد يؤدي إلى مشاكل صحية في المستقبل.

ما الطريقة الصحيحة لطهي الأرز؟

أفضل طريقة للتخلص من الزرنيخ من الأرز هي نقعه طوال الليل في الماء قبل الطهي، وبهذه العملية، تنخفض مستوى السموم بنسبة 80 %.

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