شاهد إطلالات النجمات.. ريا أبي راشد ساحرة.. وهيفاء وهبي جريئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

هيفاء وهبي:

أطلت الفنانة هيفاء وهبي بفستان قصير باللون الأسود، مفتوح عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

ملك أحمد زاهر:

تألقت الفنانة ملك أحمد زاهر بفستان طويل باللون الأخضر بأكمام طويلة وواسعة، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

رانيا منصور:

ارتدت الفنانة رانيا منصور جاكيت باللون الأحمر مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

إليسا:

ظهرت المطربة إليسا بفستان باللون الأسود بأكمام طويلة وواسعة ، ومزينا بالتطريزات من الأمام، واعتمدت مكياجغ ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

ريا أبي راشد:

ارتدت الإعلامية ريا أبي راشد جامبسوت كت باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

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