بمكونات منزلية.. ماسكات فعالة للحفاظ على بشرتك خلال الشتاء

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعتبر البشرة من أولى اهتمامات الفتيات، إذ يحرص الكثير منهن على الاستعانة بالخلطات الطبيعية للمحافظة على إشراقة ونضارة بشرتهن، إلا أنه من المحتمل أن تتضاعف المشكلات التي تواجهها البشرة مع أيام البرودة الشديدة، التي عادًة ما تترك الجلد جافًا، ما يسبب إزعاجًا للكثير من الفتيات.

وبطرق طبيعية متوفرة في كل منزل، يمكنك اتباع روتين منزلي بسيط من منتجات طبيعية تساعدك على حماية بشرتك من أضرار المناخ، بالإضافة إلى الحد من ظهور علامات الشيخوخة على الوجه، وفقًا لموقع «Aditya Birla Capital»:

ماسك الشوفان والعسل

من المعروف أن العسل من العناصر الغذائية المضادة للالتهابات، والشوفان من المرطبات الطبيعية التي تساعد على ترطيب البشرة بشكل جيد، ويمكنك تحضيره باتباع الخطوات التالية:

المكونات

- ملعقة صغيرة من العسل.

- نصف كوب شوفان.

طريقة التحضير

قومي سيدتي بخلط العسل مع الشوفان حتى يتجانس الخليط جيدًا، يمكنك وضعه على وجهك لمدة تتراوح من 10 إلى 15 دقيقة، وبعد ذلك اغسليه بالماء الفاتر، كما يمكنك وضعه بشكل يومي على البشرة سيساعدك على ترطيبها بشكل جيد كما يحافظ على نضارتها.

نصائح للعناية بالبشرة خلال اليوم

- عليكي غسل وجهك جيدًا بالماء الفاتر، بالإضافة إلى استخدام غسول مناسب مع الحرص على الامتناع عن استخدام الماء الساخن والصابون واستبداله بجل الاستحمام، حتى لا يسبب ضررًا لبشرة الجلد.

- احرصي على استخدام المرطب المنزلي المناسب لنوع بشرتك، ضعيه مرتين خلال اليوم، في بدايته وقبل الخلود إلى النوم.

- يلزم تجفيف الوجه بمنشفة من القطن، مع الحرص على شرب كمية كافية من الماء تتراوح من 2.5 إلى 3 لترات، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية لحماية البشرة من متغيرات الطقس.

- اهتم باتباع نظام غذائي صحي غني بالفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة، التي تساعد على نضارة البشرة وإشراقتها.