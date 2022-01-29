«في حب يوسف أفندي».. طريقة عمل المربى والحلى والفراخ

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

اليوسفي من فواكه موسم الشتاء اللذيذة، يتميز بلونه البرتقالي الجذاب وطعمه اللاذع قليلا، وهو من الفواكه الحمضية المفضلة لدى الجميع، ويشتهر بفوائده الكثيرة، وبسبب توافره في الأسواق هذه الفترة يقدم «هن» وصفات متنوعة لتصنيع اليوسفي على طريقة الشيف سارة عبد السلام.

طريقة عمل مربى اليوسفي

المقادير

لتر ونصف عصير يوسفي

2 كوب سكر

2 باكو جيلي

يوسفي

عصير ليمونة

للتقديم

توست محمص

طريقة التحضير

في حلة على النار ضعي عصير اليوسفي والسكر واتركيه حتى يغلي ثم ضيفي الجيلي ويقلب جيدا، ثم ضيفي عصير الليمون ويترك على النار حتى يصبح مربى، يرفع من على النار واتركيه حتى يبرد ثم صبيه في برطمان معقم محكم الغلق ويوضع في الثلاجة.

حلى اليوسفي

المقادير

½ لتر عصير يوسفي

2 ملعقة كبيرة سكر

3 ملاعق كبيرة كاستر

ملعقة صغيرة فانيليا

للحليب المقادير

½ لتر حليب

3 ملاعق كبيرة سكر

3 ملاعق كبيرة نشا

ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة التحضير

في حلة ضعي اليوسفي والسكر والكاسترد والفانيليا ويقلب وارفعيه على النار حتى يتماسك القوام، وفي حلة أخرى ضعي الحليب والنشا والسكر والفانيليا ويقلب ثم ارفعيه على النار حتى يتماسك القوام.

في طبق بيركس مرشوش بالزيت ضعي طبقة من اليوسفي وطبقة من الحليب حتى إنهاء الكمية، ويترك في الثلاجة حتى يبرد ويقطع ثم يقدم.

دجاج مشوي باليوسفي

المقادير

دجاجة مفتوحة من الظهر

1 كوب عصير يوسفي

2 كوب يوسفي

15 فص ثوم صحيح

6 أعواد زعتر

عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة عسل

ملعقة ثوم بودر

ملعقة بصل بودر

ملعقة بابريكا

معلقة قرفة

رشة جوزة الطيب

ملح فلفل أسود

زيت نباتي

للتقديم أرز بسمتي أبيض

طريقة التحضير

في بولة ضعي عصير البرتقال والتوابل وعصير الليمون والعسل ويقلب، ثم ضيفي الملح والفلفل الأسود ورشة من جوزة الطيب وقليل من الزيت ويقلب جيدا.

وفي بولة أخرى ضعي الدجاجة وتتبل جيدا بالخليط تحت الجلد وفي كل الفتحات، وفي طبق ييركس ضعي الزيت وضيفي البصل والثوم واليوسفي وشرائح اليوسفي بالقشر وأعواد الزعتر، ثم ضيفي الدجاجة وباقي التتبيلة على الوجه، وتوضع في فرن ساخن 200 حتى السوا، وتقدم مع أرز.