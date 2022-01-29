اتحاد أمهات مصر: امتحان العربي بالشهادة الإعدادية سهل.. وانقسام حول «إنجليزي أولى ثانوي»

القاهرة - سمر حسين - ماما

أدى طلاب الصف الثالث الإعدادي اليوم امتحان اللغة العربية، فيما امتحن طلاب الصف الأول الثانوي مادة اللغة الإنجليزية، وسط حالة من الرضا بين الطلاب وأولياء الأمور بمستوى الامتحانين.

ورصدت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، آراء عدد من أولياء الأمور والطلاب حول مستوى امتحان اللغة العربية للصف الثالث الاعدادي، وامتحان اللغة الإنجليزية لطلاب أولى ثانوي.

قالت «عبير»، إن الكثير من أولياء الأمور يرون أن امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الإعدادي في مستوى الطالب المتوسط بعدد من المحافظات منها القاهرة والجيزة والقليوبية والغردقة والإسكندرية والبحر الأحمر.

وتابعت: اختلفت آراء الأمهات حول مستوى امتحان اللغة الانجليزية لطلاب الصف الأول الثانوي، حيث ذكر أولياء أمور أنه جاء سهلا وفي مستوى الطالب المتوسط، بينما ذكر البعض أنه يحتاج لوقت طويل والأسئلة صعبة.

وطالبت «عبير» في بيان لها، بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة واستخدام المطهرات والمعقمات أول بأول وعدم استخدام أدوات الآخرين، للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت نرمين طه، ولية أمر طالبة بالمرحلة الاعدادية لـ«هُن»، إن امتحان مادة اللغة العربية جاء في مستوى الطالب المتوسط، وذلك عكس المتوقع من الطلاب.

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية

انطلقت اليوم، امتحانات الشهادة الاعدادية بالقاهرة والجيزة، حيث أدى الطلاب اليوم امتحاني اللغة العربية والخط والتربية الدينية.

أدي الطلاب امتحان اللغة العربية اليوم الساعة التاسعة صباحا واستمر لمدة ساعتين ونصف الساعة، وفي الثانية عشرة أدى الطلاب اختبار مادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف الساعة.

ويؤدي الطلاب غدا في تمام الساعة التاسعة صباحا، ولمدة ساعتين امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.