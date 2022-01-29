7 نصائح للحوامل من أجل التغلب على برد الشتاء.. منها شرب المياه

القاهرة - سمر حسين - ماما

تحتاج الحوامل إلى رعاية مضاعفة خلال فصل الشتاء، لما يسببه الحمل لهن من تغيرات هرمونية وفسيولوجية هائلة، تجعلهن أكثر عرضة لنزلات البرد ومشكلات الجلد المختلفة والالتهابات، لذا يستعرض «هن» نصائح للحوامل من أجل التغلب على برد الشتاء وفق موقع «Bold Sky».

نصائح للنساء الحوامل لمساعدتهن في التغلب على برد الشتاء

ارتداء الملابس الثقيلة

تزداد حاجة النساء الحوامل إلى ارتداء طبقات من الملابس للتدفئة والحفاظ على إمدادات الدم للجسم، لذا تأكدي من تدفئة يديك وقدميك بشكل أكبر حيث ينخفض تدفق الدم في هذه الأطراف بشكل متكرر.

تعزيز المناعة

تؤثر التغيرات الموسمية على المناعة بطرق عديدة، حيث تزداد الأمراض المعدية وتقل الأنشطة البدنية ويزداد استهلاك الغذاء خلال فصل الشتاء بالأخص، ويمكن أن يتسبب ذلك في ارتفاع مستويات الكوليسترول والسكر بالدم، مما قد يؤثر بالسلب على المناعة، وتعتبر النساء الحوامل أكثر عرضة لانخفاض المناعة أثناء الشتاء، لذا فهن بحاجة إلى مزيد من العناية بالمناعة لديهن من خلال الحفاظ على نظافة اليدين وارتداء الكمامة وتناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي.

الحفاظ على ترطيب الجلد

يؤدي الحمل إلى تغيرات جلدية كثيرة نتيجة لعوامل عدة مثل التمثيل الغذائي والغدد الصماء والأوعية الدموية والمناعة، ويزيد الشتاء من جفاف الجلد بسبب انخفاض الرطوبة ويسبب ذلك مشاكل جلدية متعددة للنساء الحوامل، ويعتبر المرطب هو أفضل طريقة لحماية البشرة من البرد، لذا احرصي على وضع المرطب حوالي 3-4 مرات في اليوم خاصة بعد الاستحمام، وتأكدي من استخدام مرطب خال من العطور ومضاد للحساسية.

شرب المزيد من الماء

يزيد الحمل من الحاجة إلى السوائل لدعم الدورة الدموية للجنين، وللحفاظ على حجم الدم لدى كلا من الأم والطفل ومنع الإمساك، فيوصى بحوالي 8-10 أكواب من الماء للحوامل، على الرغم من أنه من النادر الشعور بالعطش خلال فصل الشتاء، ولكن لابد من تناول الكمية المطلوبة من الماء يوميا.

ممارسة النشاط البدني اليومي

ممارسة أي شكل من أشكال النشاط الجسدي لمدة نصف ساعة يوميا هو الأفضل لتقليل مخاطر الإصابة بسكري الحمل وارتفاع ضغط الدم وآلام أسفل الظهر والولادة القيصرية، وتسرب البول، ولكن يجب تجنب التمارين عالية الشدة، والأفضل تأدية تمارين هوائية مثل المشي والسباحة.

تناول أكل صحي

يساعد الحمل في زيادة شهية المرأة، وقد تسبب البرودة وزيادة الشهية في جعل النساء الحوامل يتناولن أطعمة غير صحية، مما يؤدي إلى زيادة فرصة الإصابة بسكري الحمل وتسمم الحمل، لذا لابد من تجنب تناول الأطعمة غير الصحية وإضافة العناصر الغذائية مثل حمض الفوليك والحديد والكالسيوم وفيتامين ج إلى نظامك الغذائي.

البقاء بالمنزل قدر المستطاع

يجب على النساء الحوامل البقاء في المنزل قدر الإمكان خلال فصل الشتاء بالأخص، وذلك لمنع بعض الأمراض مثل نزلات البرد والسعال والالتهابات التي تحدث مع انخفاض درجات الحرارة.