الامارات | السعودية.. «إعفاء» تسمح بشراء نصف محكومية سجين الحق العام (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. «إعفاء» تسمح بشراء نصف محكومية سجين الحق العام (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أتاحت المديرية العامة للسجون في المملكة العربية السعودية، للسجين أو ذوية فرصة شراء نصف محكوميته في الحق العام، عبر مبادرة “إعفاء”

وفي التفاصيل قال مدير إدارة المشاريع العقيد مهندس محمد المدخلي، في مقطع فيديو بثته “السجون” عبر مواقع التواصل الاجتماعي: يشترط ألا يكون السجين من أصحاب السوابق للاستفادة من المبادرة ولمرة واحدة فقط، وأن يكون أمضى نصف فترة حكمه العام

وأكد المدخلي أن سجين الحق الخاص لا يستفيد من المبادرة، والمقابل المالي عن كل سنة هو ١٨ ألف ريال

وأضاف: المبادرة تهدف لإدارة الطاقة الاستيعابية في السجون، وذلك بتخفيض أعداد سجناء الحق العام وإتاحة إطلاق سراحهم مقابل مبلغ مادي

وأردف: يستفيد من المبادرة الأجانب الذين لا ينطقون بالعربية؛ وذلك لعدم قدرتهم على حفظ القرآن الذي يُعفى به السجين من نصف المحكومية.

ودعا المدخلي عامة الناس والبنوك ورجال الأعمال إلى تبني مثل هذه المبادرات والمساهمة في إعفاء المساجين بمقابل، بما يسهم في تحسين البرامج الإصلاحية داخل السجون، وذلك من خلال تلك المبالغ التي سيتم تحصيلها عبر هذه المبادرة

وعن تكلفة السجين الواحد على ميزانية السجون خلال السنة الواحدة، أشار إلى أنها تتراوح ما بين ٤٥ ألفًا إلى ٥٠ ألف ريال

وذكر المدخلي أن المردود المالي من تطبيق المبادرة قد يصل في السنة الواحدة إلى 1.5 مليار ريال من ميزانية السجون

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news