إنقص وزنك بالأكل.. أطعمة تساعد على رفع معدل الحرق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يرغب الكثير من الناس في إنقاص الوزن لأسباب مختلفة، بينما يرغب البعض منهم في الظهور بطريقة معينة، فإن البعض الآخر لديه مخاوف صحية تظهر بسبب زيادة الوزن، تؤدي زيادة الوزن إلى آثار ضارة متعددة على صحة الفرد، جسديًا وعقليًا.

ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن فقدان الوزن لا يعني المساومة على الصحة، أي أوجه قصور قد يحدث في الجسم نتيجة "خطط النظام الغذائي" ليست صحية ولا ينبغي السماح لها بالتسلل إليها، بالإضافة إلى إعاقة الأداء الأمثل للجسم، فإن الاستغناء عن بعض العناصر الغذائية من النظام الغذائي يمكن أن يعيق أيضًا عملية إنقاص الوزن تستنفد كل ما تبذلونه من جهود، وفقا لموقع timesofindia.

في ما يلي بعض العناصر الغذائية التي لا يجب التخلص منها من نظامك الغذائي إذا كنت تحاول إنقاص الوزن لأنها ليست ضرورية فقط لعمل الجسم بشكل سليم ولكنها تساعد أيضًا في إنقاص الوزن.

- أوميجا 3

على الرغم من الاعتقاد السائد بأن التخلص من الدهون من النظام الغذائي يساعد الجسم على البقاء في حالة جيدة ويساعد على إنقاص الوزن، إلا أن هناك فئات من الدهون مفيدة للجسم بالفعل.

تعتبر دهون أوميجا 3 أحد الأمثلة على هذه الدهون التي يحتاجها الجسم لأداء وظائفه بشكل صحيح وللتقليل من دهون البطن.

توجد أوميجا 3 في المأكولات البحرية خاصة في الأسماك مثل الماكريل والسلمون والتونة.

المكسرات مثل الجوز وبذور الكتان وبذور الشيا غنية بالأوميجا 3 وزيت فول الصويا وزيت الكانولا وهي مصادر كبيرة للعناصر الغذائية.

- بروتين

على الرغم من أن معظمنا على دراية بحقيقة أن البروتينات ضرورية لفقدان الوزن، إلا أنه يجب ملاحظة أن استهلاك كمية لا بأس بها من البروتينات يساعد الجسم على بناء كتلة العضلات وتقليل الدهون، يسمح لنا المؤشر الجلايسيمي العالي للأطعمة الغنية بالبروتين أيضًا بالبقاء ممتلئين لفترات أطول من الوقت وبالتالي تناول كميات أقل، تعتبر منتجات الألبان والبيض والدواجن والمأكولات البحرية كلها مصادر غنية بالبروتين.

- بوتاسيوم

لقد وجدت الدراسات أن الزيادة في مستويات استهلاك البوتاسيوم قد ارتبطت بانخفاض مؤشر كتلة الجسم وتحسين التمثيل الغذائي الذي يسهل فقدان الوزن.

البوتاسيوم معدن تحتاجه أنسجة الجسم من أجل الأداء الأمثل والإصلاح.

تشمل مصادر البوتاسيوم الموز والعدس والأفوكادو والسبانخ والبروكلي وغيرها الكثير.

- فيتامين سي

فيتامين سي ضروري للحفاظ على مناعة صحية، بالإضافة إلى تقوية المناعة، يساعد فيتامين سي أيضًا في إزالة السموم من الجسم حتى يتمكن من العمل بطريقة أفضل لأنه غني بمضادات الأكسدة، يعمل على تسريع عملية إنقاص الوزن ويوجد في الفواكه الحمضية مثل البرتقال والفراولة والبراعم وما إلى ذلك.

- ألياف

تساعد الألياف على تحسين الهضم والتمثيل الغذائي، وكلاهما ضروري لفقدان الوزن.

تساعد الألياف أيضًا في إدارة مستويات السكر في الدم والكوليسترول، تشمل مصادر الألياف الفول والحبوب الكاملة والأرز البني والتوت والمكسرات.

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