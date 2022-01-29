هل متحور "NeoCov" الجديد هو الأكثر فتكًا بين جميع سلالات كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

حذر علماء في الصين من سلالة جديدة من فيروس كورونا، NeoCov ، مرتبطة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية MERS-Coronavirus. .

وقال الباحثون إن فيروس NeoCoV يحمل معه معدل الوفيات المرتفع المحتمل لفيروس MERS-CoV (حيث يموت واحد من كل ثلاثة أشخاص مصابين في المتوسط) ومعدل الانتقال المرتفع لفيروس كورونا الحالي SARS-CoV-2، وفقا لموقع timesofindia.

وتقول الورقة البحثية المنشورة في موقع bioRxiv، إنه علاوة على ذلك، تُظهر دراساتنا أن لقاحات كورونا الحالية غير كافية لحماية البشر من أي احتمالية للعدوى التي تسببها هذه الفيروسات"، كما تقول الورقة البحثية المنشورة في موقع bioRxiv، ولم تتم مراجعة الدراسة بعد من قبل الأقران.

تضيف الورقة: "بالنظر إلى الطفرات الواسعة في SARS-CoV-2 ، وخاصة متغير أوميكرون شديد التحور، فقد يكون لهذه الفيروسات إمكانية كامنة لإصابة البشر".

وتم ربط فيروس NeoCoV سابقًا بتفشي المرض في دول الشرق الأوسط في عامي 2012 و 2015، إنه مشابه تمامًا لفيروس COVID-19 المسبب لفيروس كورونا من نواحٍ عديدة.

تم العثور على NeoCoV في مجموعة من الخفافيش في جنوب إفريقيا وانتشرت حصريًا بين هذه الحيوانات، لكن المزيد من الطفرات قد تجعله ضارًا.

ويقول العلماء: "في هذه الدراسة، وجدنا بشكل غير متوقع أن فيروس NeoCoV وطفرته PDF-2180-CoV ، يمكن أن يستخدم بكفاءة بعض أنواع الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE2) للخفافيش، وبشكل أقل تفضيلًا، ACE2 البشري للدخول لجسم الإنسان".

وقالوا أيضًا إن العدوى بفيروس NeoCov لا يمكن تحييدها من خلال الأجسام المضادة التي تستهدف SARS-CoV-2 أو MERS-CoV.

إن الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 هو بروتين مستقبِل في الخلايا يوفر نقطة دخول لفيروس كورونا للارتباط بمجموعة واسعة من الخلايا وإصابتها.

"توضح دراستنا الحالة الأولى لاستخدام الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 في الفيروسات المرتبطة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، مما يلقي الضوء على تهديد السلامة الحيوية المحتمل لظهور الإنسان لـ ACE2 باستخدام" MERS-CoV-2 مع ارتفاع معدل الوفيات والانتقال"، كما يضيف مؤلفو الدراسة.

وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء الروسية Sputnik ، أصدر خبراء من مركز أبحاث Vector Russian State Research of Virology والتكنولوجيا الحيوية بيانًا بعد إطلاعهم على NeoCov ، ردًا على المنشور: "الخبراء من مركز أبحاث Vector على دراية بالبيانات التي حصل عليها الباحثون الصينيون بخصوص فيروس كورونا الجديد، في هذا الوقت، لا يتعلق الأمر بظهور فيروس كورونا جديد قادر على الانتشار بنشاط بين البشر."

وأضافوا أن الفريق الصيني حدد المخاطر المحتملة التي تتطلب مزيدًا من الدراسة.

حاليًا، تسببت العدوى في انتشار Omicron البديل للفيروس التاجي بسرعة في جميع أنحاء العالم، يشتهر هذا المتغير بارتفاع معدل انتقاله، ولكنه ليس شديدًا مثل سلفه، متغير دلتا.

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