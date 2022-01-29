5 أنواع من "الشوربة" تساعد على إنقاص الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

لا توجد طريقة سهلة يمكن أن تخسر بها الوزن الزائد، يتطلب الأمر الجهد واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يحتوي على مكونات صحيحيه.

وفي التقرير نعرض لكم أفضل أنواع الشوربة التي تساعدك على خسارة الوزن بشكل صحي، وفق لما ذكر في موقع "eatthis".

- شوربة القرع:

من الخضراوات التي لا يعرف قيمتها الكثر، بالإضافة إلى كونها لذيذة، فهي أيضًا من بين الأصح لأنها مليئة بفيتامين أ والألياف وأوميجا 3، وقليلة في السعرات الحرارية لذلك لا تكسبك الوزن.

- حساء شعيرية الدجاج:

يفعل كل ما يفترض أن يفعله أي طعام مفيد، ويفعل ذلك بدون سعرات حرارية عالية، لكن ابتعد عن شوربة الدجاج المعلبة، وذلك لأنها محملة بما يصل إلى نصفها من الصوديوم.

- حساء البروكلي:

والبروكلي يلعب دور مهم عندما نريد خسارة الوزن، وذلك لاحتوائه على الألياف التي تستغرق وقتًا أطول للهضم مما تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

- شوربة البطاطا الصحية:

تعتبر من أفضل الأطباق في خسارة الوزن، وذلك لأنها غنية بالألياف، والماء، مما يشغل أكبر مساحة ممكنة في معدتك، وتجعلك تشعر بالشبع.

- شوربة الطماطم:

الطماطم مليئة بالكربوهيدرات المنخفضة، فتعد مصدرًا غنيًا للألياف التي يمكن أن تحسن صحة الأمعاء وتعزز صحة الجهاز الهضمي، وتساعد أيضا في الحفاظ على برنامج غذائي جيد وبالتالي تحفيز عملية فقدان الوزن.