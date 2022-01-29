ماذا يفعل "الموز الأسود" بجسمك عند تناوله؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

للموز الذي يحتوي على بقعا سوداء فائدة أكثر من الموز الأصفر العادي، وإلى جانب أنه صحي بشكل لا يصدق، هو أكثر الفواكه الطازجة التي يمكنك شرائها رخيصة الثمن.

وفي السطور التالية نعرض لكم فوائده وفق ما أورد موقع "healtline".

-إنقاص الوزن

غني بالبكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان، وأظهرت الأبحاث أنه يزيد من الشعور بالامتلاء والشبع لأطول فترة ممكنة، كما يحتوي على كمية وفيرة من البروتينات التي تساهم في إنقاص الوزن بصورة فعالة.

-يحارب مرض السرطان

يساعد الموز الناضج بقشرة منقطة ببقع سوداء، في علاج مرض السرطان، فسواد قشرته تجعل قدرته أعلى في كبح تكاثر خلايا الأورام السرطانية.

-التخلص من الأرق

يحتوي على نسبة عالية من الماغنسيوم، وتشير الدراسات إلى أن استهلاكه يوميًا قد يزيد من إنتاج الميلاتونين، ما قد يساهم محاربة الأرق، ويقلل من مستويات الكورتيزول.

-تسهيل عملية الهضم

يؤدي تخمر النشا المقاوم الموجود في الموز إلى إنتاج الأحماض الدهنية، وثبت أنها تعزز الهضم الصحي عن طريق تقليل الالتهاب وتعزيز وظائف الأمعاء.

-يمنع الجلطات القلبية

يحتوي أيضا على البوتاسيوم، الذي يساهم في تدعيم صحة قلبك، بالإضافة إلى ذلك، فإن النظام الغذائي الغني بالبوتاسيوم يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 27٪.

-زيادة مستويات الطاقة

يمكن أن يكون الموز مفيدًا في زيادة مستويات الطاقة لديك ويمنعك من الشعور بالإرهاق طوال اليوم.

-محاربة التجاعيد

بفضل احتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن، وخاصة المنجنيز الذي يعزز مستويات الكولاجين، لذلك استهلاكه يوميًا يعمل تحسين البشرة.

-تحسين الرؤية

وفقًا للمعهد الوطني للصحة، يحتوي الموز على فيتامين أ، الذي يساعد في الحفاظ على صحة العين، وتحسين الرؤية في الليل.

-تقوية الذاكرة تناول الموز بصورة يومية ينشط الذاكرة، إذ أن الموز غني بفيتامينات ب الذي يدعم وظيفة الذاكرة وكذلك يحمي الدماغ.

-يحارب الاكتئاب

يحتوي الموز المستوي على فيتامين "ب9"، والمعروف أيضاً باسم "حمض الفوليك"، وهو من العناصر الغذائية التي تعمل على محاربة الاكتئاب.