أيهما أكثر فائدة.. القهوة الفاتحة أم الغامقة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

القهوة من المشروبات التي يحرص كثيرون على تناولها يوميا، وذلك لما تحتويه من كافيين يساعدهم على الشعور باليقظة والتركيز، وهناك عدة أنواع من حبوب البن وتختلف اعتمادا على درجة تحميص حبيبات القهوة.

وفي التقرير، نستعرض لكم الفرق بين القهوة الفاتحة والغامقة، وأيهما أكثر صحة للجسم، وفقًا لموقع "healthline".

أي واحد يحتوي على المزيد من الكافيين؟

يتناول الكثير منا فنجانًا من القهوة أول شيء في الصباح أو عندما نحتاج إلى زيادة سريعة في الطاقة، وذلك لأن الكافيين الموجود بها يحفز نشاط الدماغ ويطلق النواقل العصبية التي تجعلك تشعر بمزيد من اليقظة والاستيقاظ.

يعتقد البعض أنه كلما كانت حبيبات البن غامقة كلما زاد محتوى الكافيين، ومع ذلك، تكون أقل قليلاً من الكافيين بعد عملية التحميص.

وتشير إحدى الدراسات إلى أن الفرق ضئيل، إن محتوى الكافيين بين النوعين متشابه جدًا، نظرًا لأن حبوب البن الداكنة تنتفخ بالهواء وتتمدد عند تسخينها، فإن قياس القهوة بالوزن يميل إلى أن يكون أكثر دقة من القياس بالحجم ، كما هو الحال في ملعقة صغيرة أو ملاعق كبيرة.

وأفادت إحدى الدراسات أن عينة من القهوة الفاتحة تحتوي على حوالي 60 مجم من الكافيين، بينما تحتوي نفس الكمية من التحميص الغامق على 51 مجم من الكافيين.

- النكهة:

بالمقارنة، فإن القهوة الخفيفة تميل إلى أن تكون أكثر نعومة لكن نكهة معقدة، نظرًا لأن بعض النكهات الأولية للحبوب يتم فقدها أو تغييرها أثناء عملية التحميص.

أما القهوة الداكنة يكون لها نكهات عميقة ولكنها بسيطة.

كما تميل القهوة المحمصة الخفيفة أيضًا إلى أن يكون لها ملمس أرق من التحميص الداكن، لأن تزيد الزيوت الطبيعية الموجودة في حبوب البن المحمصة الداكنة من لزوجتها، ما يجعلها تبدو أكثر سمكًا في الفم.

- أيهما أكثر صحة؟

تحتوي القهوة المحمصة الفاتحة والداكنة تحتوي على مضادات الأكسدة والبوليفينول، إلا أن الفاتحة تكون أعلى في العناصر الغذائية ، حيث تفقد الغامقة المزيد من المواد الكيميائية النباتية إلى حد ما أثناء عملية التحميص.

بالإضافة إلى ذلك، وجدت بعض الدراسات أن القهوة الداكنة تحتوي على نسبة أقل من مادة الأكريلاميد، وهي مادة كيميائية تتشكل أحيانًا في الأطعمة التي تم تسخينها إلى درجات حرارة عالية، وتم ربطها بزيادة خطر الإصابة بالسرطان.