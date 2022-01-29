ما الذي يحدث لجسمك إذا تناولت حبة البركة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

بالإضافة إلى استخدامها في الطهي، تُعرف حبة البركة بخصائصها الطبية، ويرجع استخدامها إلى عدة قرون كعلاج طبيعي لكل شيء من التهاب الشعب الهوائية إلى الإسهال.

وفي هذا التقرير نعرض لكم 9 من أكثر فوائد، بالإضافة إلى كيفية إضافتها إلى نظامك الغذائي، وذلك كما ورد في موقع "healhline".

-مليئة بمضادات الأكسدة

أظهرت بعض الدراسات أن المحتوى العالي من مضادات الأكسدة في حبة البركة، يساعد في حماية الكثير من الأمراض ومنها كالآتي:

-مكافحة أمراض الجهاز التنفسي

يساعد تناولها على الريق في علاج بعض مشاكل الجهاز التنفسي ومكافحتها، وتحمي من التهابات الجيوب الأنفية المزعجة.

-تقلل من مستويات الكوليسترول

وجدت العديد من الدراسات أن تناول حبة البركة باستمرار، يساعد في تقليل كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) الكلي والضار.

-مكافحة مرض السرطان

يساعد تناول ملعقة من زيت الحبة البركة (أو البذور ذاتها) مع ملعقة من العسل قبل وجبة الفطور بساعة، على مكافحة السرطانات والأورام الخبيثة في الجسم.

-تحارب البكتيريا

حبة البركة فعالة ضد عدة أنواع من الالتهابات البكتيرية الضارة.

-تقوي المناعة

وجدت بعض الدراسات أن حبة البركة ومكوناته النشطة، تساعد في تقليل علامات الالتهاب.

-تساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم

تعمل حبة البركة في خفض مستويات السكر في الدم.

-تمنع قرحة المعدة

تساعد حبة البركة في حماية بطانة المعدة من تكون القرح والعدوى البكتيرية.

-خسارة الوزن الزائد

تناول ملعقة صغيرة منها على الريق وقبل النوم يجعلك تخسر الكيلوغرامات الزائدة، وبطريقة امنة.