بعد تصدرها تريند جوجل 2021.. أبرز مواقف بسنت شوقي المثيرة للجدل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدر اسم الفنانة بسنت شوقي محرك البحث جوجل لسنة 2021 في مصر، وفي أول تعليق لها قالت «بسنت» عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»: «أنا عارفة إني أتاخرت جدا إني أعمل البوست ده.. بس معلش أعذروني علشان كنت بصور».

وتابعت: «أول السنة دي حصلت لي مفاجأة حلوة أوي أوي وانتوا كنتوا السبب فيها.. عرفت إني كنت الشخصية رقم 1 في بحث جوجل لسنة 2021 في مصر، حبيت أشكركم بجد من كل قلبي على حبكم واهتمامكم.. أنا ممتنة جدا.. وإن شاء الله السنة الجديدة تبقى كلها مفاجآت حلوة لينا كلنا».

يستعرض «هُن»، أبرز المواقف التي أثارت بها الفنانة بسنت شوقي الجدل

أبرز مواقف بسنت شوقي المثيرة للجدل

أثارت الفنانة بسنت شوقي، الجدل بعد تعليقها على واقعة التحرش بطفلة المعادي، حيث كتبت عبر حسابها على موقع «فيس بوك»: «مفيش رسالة جاتلي قبل كده من متحرش، إلا إذا كان بروفايله سواء فيسبوك أو انستجرام كان فيه شكل من أشكال التدين واستخدام الآيات القرآنية والصور الدينية».

تابعت: «على نفس النطاق، مفيش واحدة ست متنمرة دخلت كتبت كومنت له علاقة بشكلي، إلا وبرضو البروفايل بتاعها غالبا بيبقى كله أدعية شبيهة، ربنا يرحمنا تحت الأرض وفوق الأرض، يارب أجبر بخاطري».

وأبدت الاعلامية دعاء فاروق حينها استياءها من منشور بسنت شوقي، الذي تربط فيه الدين بالأفعال المشينة، لافتة إلى أن الشخص المتدين ليس بالضرورة أن يكون شخصا سيئا.

بسنت شوقي تتغزل في زوجها بطريقة مثيرة للجدل

شاركت بسنت شوقي لحظات رومانسية على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، جمعتها بزوجها أثناء حضورها مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، حيث شاركت مقطعا مصورا يظهرها وهي تقبله على أنغام أغنية «أنت الحظ».