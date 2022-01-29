«لو لسانك بيفلت».. 5 نصائح تساعدك على كتمان أسرار الآخرين

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

إفشاء الأسرار مرض مزعج، ومن أول الأسباب لفشل العلاقات الاجتماعية بين الأصدقاء، والأقرباء، إذ تصبح حياة بعض الأشخاص محل حديث المحيطين بهم، بسبب إذاعة أسرارهم من قبل أحد المقربين منهم، الذي يفعل ذلك وفقًا لعادته، ما يضع الطرفين في موقف محرج، وخاصًة الذي يفشي الأسرار يتجنب الكثير من الأشخاص التعامل معه.

كيف تحتفظ بأسرار الآخرين؟

وترصد «هن» في التقرير التالي، نصائح تساعدك على كتمان الأسرار حتى تكون شخصًا جدير بالثقة بالنسبة للآخرين، وذلك وفقًا لموقع «Wiki How»:

- إذا كنت تلاحظ أنك لا تتحكم في السيطرة على ما تقوله للآخرين، عندما يخبرك شخص عن إرادته بالبوح إليك بسر ما، اعلم منه إذا كان السر مهمًا، واعرف مدى خطورة الأمر على الشخص عند إفشاءك به.

- يمكنك معرفة مدى المدة التي يلزم عليك حفظ السر، إذ يلزم عيك معرفة إذا كان عليك الكتمان لمدة معينة، أو عدم البوح به نهائيًا.

- في حالة وجود شخص مقرب إليك مثل شريك حياتك، أو شخص مقرب آخر وتبوح إليه بكل أسرارك يلزم عليك أن تكون شديد الحذر عند إفشائك بالسر، وأن تعلم صاحب السر أنك ستفعل ذلك.

- إذا كنت تعرف أنك شخص غير مسؤول لا تعرف الاحتفاظ بالأسرار، يمكنك منع الآخرين من قول شيء مهم إليك وفي هذه الحالة، سيقدر الآخرون أنه أمر خارج إرادتك، وسيتوقفون عن البوح بأسرارهم إليك، بالإضافة إلى أنك تعطي لهم الفرصة من إخبارك مع العلم أنك تقول للآخرين.

- قد تسبب الأسرار عبئًا على بعض الأشخاص، لذلك يمكنك إخبار الآخرين أنك لا تستطيع سماع أشياء ذات أهمية والحرص على عدم إذاعتها مع المحيطين مدة طويلة.