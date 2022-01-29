وصفات لتحضير تشيز كيك بطرق مختلفة في المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تشيز كيك من الحلويات التي يقبل البعض على تناولها بسبب مذاقها الرائع، لذلك نقدم لكِ طريقة عملها، على طريقة الشيف غادة جميل، مقدمة برنامج «اتفضلوا عندنا»، على موقع سي بي سي سفرة.

طريقة عمل تشيز كيك الكريز

المكونات

تحتوي تشيز كيك الكريز على مجموعة من المكونات:

ربع كيلو جبنة كريمي.

كوب سكر.

ملعقة عصير ليمون.

ملعقة بشر ليمون.

ملعقة فانيليا.

كريمة خفق.

حشوة كريز.

بسكويت سافويار.

خطوات عمل تشيز كيك الكريز

- الخطوة الأولى تخلط الجبنة والسكر وعصير وبشر الليمون والفانيليا.

- الخطوة الثانية إضافة الكريمة المخفوقة ويقلب كل الخليط.

- الخطوة التالية رص أصابع البسكويت في قاع وجوانب صينية تشيز كيك.

- ثم يضاف خليط الكريم شانتيه وتوضع في الثلاجة عدة ساعات حتى تتماسك.

- يضاف على الوجه حشوة الكريز وتوضع في الثلاجة مرة أخرى لتتماسك.

- الخطوة الأخيرة تزيين بالكريز وتقدم.

طريقة عمل تشيز كيك بارد بالمشمش

نقدم لك طريقة عمل تشيز كيك بارد سهل بالمشمش على طريقة الشيف «سالي فؤاد»، مقدمة برنامج «حلو وحادق» على سي بي سي سفرة.

المكونات

نصف كيلو كريمة مخفوقة.

2 علبة زبادي.

2 باكو جيلي بالمشمش.

علبة بسكوت قمح كامل مجروش ناعم.

ثلث كوب ماء ساخن.

قمر الدين مقطع مربعات في كوب ماء.

خطوات تحضير تشير كيك بارد بالمشمش.

- الخطوة الأولى تذوب الجيلي مع ثلث كوب ماء مغلي جيدا ثم يضاف الزبادي وتخلط جيدا، ثم إضافة الكريمة المخفوقة.

- ضرب البسكوت جيدا وإضافة الماء الساخن.

- الخطوة الثالثة صب خليط الجيلي والزبادي في قالب مبطن بورقة زبدة مع البسكوت في أرضية القالب.

- تذوب قمر الدين مع ماء في وعاء على النار حتى تأخذ قواما سميكا ثم يزين به القالب.