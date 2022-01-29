5 نصائح للتخلص من ظهور القشرة في شعر طفلك.. «احذري الشامبو»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تحرص الأمهات على العناية بشعر أطفالهن حتى يصبح كثيفًا وطويلًا، ولكن من المحتمل أن يتعرض الشعر لبعض المتغيرات التي تخرج عن إرادتهن والتي تؤثر عليه سلبًا، مثل أيام البرودة الشديدة، إذ يتعرض الشعر عادًة إلى الجفاف، ما يؤدي إلى ظهور القشرة في الشعر، والتي تسبب لهم الحكة، ومن المحتمل أن تؤدي إلى تهيج بفروة الرأس.

طرق التخلص من قشرة شعر الأطفال

ويرصد «هن» في التقرير التالي أسباب ظهور القشرة في شعر طفلك، وطرق علاجها وفقًا لموقع «Health Line»:

- الحد من استخدام غسول شعر الأطفال

يعتبر غسيل الشعر المستمر من الأمور التي تعرضه إلى القشرة، لما يتعرض إليه الشعر من استخدام منتجات يمكن أن تتراكم داخل فروة الرأس، ما يساعد على ظهور القشرة في الشعر بشكل مفرط.

- التقشير

ينتشر وجود القشرة كأمر طبيعي عند الكثير من الأطفال، نظرًا لوجود جلد زائد على فروة الرأس، لذا يمكنك التخلص منه من خلال استخادم كمية مناسبة من الشامبو، مع الحرص على تدليك فروة الرأس برفق، مع التقشير بالمشط الصغير ولكن بعناية شديدة حتى لا تجرح فروة الرأس، ما يؤدي إلى سهولة دخول العدوى، والبكتيريا.

- الترطيب

تعرض الشعر للبرودة الشديدة، يساعد على جفافه، وبالتالي الطفل في حاجة إلى الترطيب المستمر، ويمكنك فعل ذلك باستخدام زيت مناسب لشعر طفلك، للحد من ظهور.

- استخدام منتجات لعلاج القشرة

إذا كنت تواجهين قشرة مفرطة في شعر طفلك، ولا تخضع لطرق العلاج الطبيعية، يلزم عليك استشارة الطبيب المختص حتى لا يتطور الأمر، للخضوع لجلسات علاجية وروتين للعناية بشعر طفلك.

- نظام غذائي صحي

يعتبر الغذاء الصحي من الأمور الأساسية للعناية بالشعر، لذا يلزم عليك الاهتمام بتناول طفلك للبروتينات، والفيتامينات، التي تساعد في مواجهة قشرة الشعر مثل الأغذية التي تحتوي على فيتامين «B»، والزنك، بالإضافة إلى أوميجا 3.