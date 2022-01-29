مصمم ملصق «أسوان الدولي لأفلام المرأة» يكشف دلالات البوستر هذا العام

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

امرأة تسير في الصحراء قاصدة أفق الأحلام والآمال تحمل على رأسها تاريخ السينما المصرية، بهذا الشكل أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن بوستر دورته السادسة، التي ستعقد في الفترة من 23 إلى 28 فبراير المقبل.

حرص الشاب هشام علي، مصمم بوستر مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، على الاختلاف هذا العام عن العامين الماضيين، وصمم ملصقا يحمل بعض الدلالات أولها ظهور 3 سيدات من أزمنة مختلفة وتحمل على رأسها «بلاص»، لتوضيح أنها لا تمثل حاضر السينما ولا مستقبلها في عصر التطور والرقمية.

بوستر مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

ويقول الشاب هشام علي لـ «هُن»، إن المرأة في الملصق تتكرر في ثلاث أزمنة وهي تتحرك صاعدة نحو باب السماء والذي يبدو كأحد أبواب النوبة، تحيطها السحب بدلالات سحرية وخيالية، وبهذا التكوين وضع مجموعة من الأفكار مستخدما ألوان الجنوب صريحة وجريئة ومعبرة.

يشارك «هشام» للسنة الثالثة في تصميم بوستر مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، «اختياري لثالث سنة علشان أشارك في المهرجان كان تحدي بالنسبالي إني إزاي أقدر أعمل حاجة مختلفة فيها روح هشام علي، بدون أي تكرار علشان يظهر المهرجان بشكل مختلف».

يقدم المهرجان بهذا الملصق التحية لهذه السيدة التي حملت تراث مصر السينمائي، حالما بأن تكمل نضالها في المجتمع والسينما رغم صعوبة الطريق ورماله الممتدة، بينما يبشر «هشام» ببلوغها أفق السماء المفتوحة لمن يحلم.

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

ويكرم مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة في دورته السادسة، الفنانة سوسن بدر والمخرجة إنعام محمد تقديرا لدورها البارز في دعم قضايا المرأة.