لمرضى السكر.. خطوات مهمة لتناول الفاكهة بأمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

يؤدي تناول الفاكهة والخضروات إلى تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان، وتعتبر مصدرًا مهمًا للفيتامينات والمعادن والألياف، ولكنها تحتوي أيضًا على نسبة عالية من السكر، لذا يجب على مرضى السكري مراقبة تناول السكر لديهم لتجنب ارتفاع السكر في الدم.

وفي هذا التقرير نعرض لكم الفواكه التي يجب على الشخص المصاب بداء السكري تجنبها وذلك كما ذكر في موقع "medicalnewstoday".

-الفاكهة المجففة

تحتوي حصة الفاكهة المجففة على 20 جرامًا من الكربوهيدرات من السكر الكلي، لذلك يجب على مرضى السكري الابتعاد عنها خوفاً على صحتهم.

-الفواكه المعلبة

قد تكون مناسبة لأنه يمكنك تناولها في أي وقت من السنة، ولكن تلك المعلبة في شراب غنية بالسكر، قد يبدو كوكتيل الفاكهة وكأنه صحية ومنعشة لوجبة ما، لكن العلامات التجارية المعبأة في شراب تحتوي على 44 جرامًا من السكر في كوب واحد.

-اليوسفي

قد يتناسب اليوسفي مع راحة يدك، كوب واحد (حوالي 2 منه) يحتوي على أكثر من 20 جرامًا من السكر، من الأفضل الابتعاد عنه أو تناول واحدة كل يومين.

-الأناناس

عليك معرفة أنه عند قضم قطعة من الأناناس أنها تحتوي على نسبة عالية من السكر، فالكوب الواحد يحتوي على 16 جرامًا من السكر.

-المانجو

من الأفضل تناول هذه الفاكهة في أوقات قليلة، فواحدة منها تحتوي على 23 جرامًا من السكر، لذا حاول البحث عن فواكه قليلة في نسبة السكر حتى لا تعرض نفسك للخطر.

-التوت البري

يحتوي على نسبة منخفضة من السكر ويحتوي على 4 جرامات فقط في الكوب بأكمله، ومع ذلك، بمجرد تجفيفها وإضافة المُحليات، فإنها لم تعد خيارًا صحيًا لمرضى السكري.

-الكيوي

الكيوي هو الفاكهة التي تعطي سلطة الفاكهة لونًا أخضر رائعًا ونكهة حلوة، فقط راقب أحجام الحصص، فواحدة منها تحتوي على نحو 16 جرامًا من السكر.

-الكريز

كوب من الكرز يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، إذ يحتوي على 20 جرامًا من السكر وربما يجعلك تشعر بالجوع لذلك حاول التقليل من تناوله.