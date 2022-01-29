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توقعات الأبراج وحظك اليوم 29-1: تحذير لهذا البرج.. وتحسن مادي لـ الجدي

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محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقّعات الأبراج وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscop".

برج الحمل

مهنيا برج الحمل : تجني حصاد تعبك بالعمل خلال الشهور الماضية وتحظى بتقدير مديرك.

عاطفيا: الغيرة والشك قد تفسد علاقتك بمن تحب، احذر ذلك.

ماليا: مشروع جديد قد يزيد من دخلك المادي.

برج الثور

مهنيا برج الحمل :ركز فيما تعمل ولا تشتت انتباهك

عاطفيا: امنح فرصة للطرف الآخر للتعبير عن مشاعره.

ماليا: تتحسن أمورك المادية عزيزي برج الثور يوما بعد يوم لا تقلق بشأن ذلك.

برج الجوزاء

مهنيا برج الجوزاء : برج الجوزاء لديك طاقة كبيرة للتطوير من ذاتك، استغلها ولا تتكاسل.

عاطفيا: أجواء عائلية وأسرية دافئة تعيشها اليوم.

ماليا: تشعر بعدم الرضى عن وضعك المادي.

برج السرطان

مهنيا برج السرطان : عزيزي السرطان خططك المؤجلة حان الوقت لإنجازها.

عاطفيا: يوم مليء بالحب والعاطفة عزيزي الحمل.

ماليا: مكافأة مالية في طريقها إليك.

برج العذراء

مهنيا برج العذراء : قد يواجهك مشكلات في العمل، حاول التغلب عليها.

عاطفيا: مكالمة من صديق مقرب تحسن مزاجك اليوم.

ماديا: ما تنفقه يفوق دخلك بكثير، لذا فكر جيدا فيما تنفق.

برج الميزان

مهنيا برج الميزان : استثمر في ذاتك وطورها لتستحق الأفضل.

عاطفيا: برج الميزان اليوم ليس يومك، يسيطر عليك الشعور بالوحدة.

ماديا: أمورك المادية ليست في أحسن الأحوال، لاتقلق سيتحسن ذلك قريبا.

برج العقرب

مهنيا برج العقرب : برج العقرب من الأفضل تغيير مكان عملك والبحث عن فرصة جديدة تناسبك.

عاطفيا: يمكنك الخروج في عشاء رومانسي يجمعك بالحبيب.

ماديا: أمورك المادية غير مستقرة.

برج القوس

مهنيا برج القوس تشعر ببعض التوتر مع الشريك.

عاطفيا: لا تترد في طلب المساعدة من زملائك.

مالياً: عليك التركيز في عملك لتحقيق ما تريده وزيادة دخلك.

برج الجدي

مهنيا برج الجدي : عليك استغلال طاقتك في إنجاز العديد من المشاريع.

عاطفيا: الملل والفتور يسيطر على حياتك تجاه من تحب.

ماليا: تحسن على الصعيد المادي.

برج الدلو

مهنيا برج الدلو : تُفضل العمل في مجموعات، ذلك يساعدك على إنجاز مهامك بسهولة

عاطفيا: برج الدلو تشعر ببعض التوتر على الصعيد العاطفي.

ماديا: انت بحاجة لترتيب أمورك وأولوياتك.

برج الحوت

مهنيا برج الحوت : كل ما عليك فعله هو النظر والملاحظة للتعلم واكتساب الخبرات ممن حولك

عاطفيا: عزيزي الجدي عليك الحذر والتأكد من نوايا الطرف الآخر، قبل عقد أي اتفاق بالعم.

ماديا: تسعى إلى تحسين وضعك المالي بكل الطرق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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