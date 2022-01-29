توقعات الأبراج وحظك اليوم 29-1: تحذير لهذا البرج.. وتحسن مادي لـ الجدي

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقّعات الأبراج وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscop".
برج الحمل
مهنيا برج الحمل : تجني حصاد تعبك بالعمل خلال الشهور الماضية وتحظى بتقدير مديرك.
عاطفيا: الغيرة والشك قد تفسد علاقتك بمن تحب، احذر ذلك.
ماليا: مشروع جديد قد يزيد من دخلك المادي.
برج الثور
مهنيا برج الحمل :ركز فيما تعمل ولا تشتت انتباهك
عاطفيا: امنح فرصة للطرف الآخر للتعبير عن مشاعره.
ماليا: تتحسن أمورك المادية عزيزي برج الثور يوما بعد يوم لا تقلق بشأن ذلك.
برج الجوزاء
مهنيا برج الجوزاء : برج الجوزاء لديك طاقة كبيرة للتطوير من ذاتك، استغلها ولا تتكاسل.
عاطفيا: أجواء عائلية وأسرية دافئة تعيشها اليوم.
ماليا: تشعر بعدم الرضى عن وضعك المادي.
برج السرطان
مهنيا برج السرطان : عزيزي السرطان خططك المؤجلة حان الوقت لإنجازها.
عاطفيا: يوم مليء بالحب والعاطفة عزيزي الحمل.
ماليا: مكافأة مالية في طريقها إليك.
برج العذراء
مهنيا برج العذراء : قد يواجهك مشكلات في العمل، حاول التغلب عليها.
عاطفيا: مكالمة من صديق مقرب تحسن مزاجك اليوم.
ماديا: ما تنفقه يفوق دخلك بكثير، لذا فكر جيدا فيما تنفق.
برج الميزان
مهنيا برج الميزان : استثمر في ذاتك وطورها لتستحق الأفضل.
عاطفيا: برج الميزان اليوم ليس يومك، يسيطر عليك الشعور بالوحدة.
ماديا: أمورك المادية ليست في أحسن الأحوال، لاتقلق سيتحسن ذلك قريبا.
برج العقرب
مهنيا برج العقرب : برج العقرب من الأفضل تغيير مكان عملك والبحث عن فرصة جديدة تناسبك.
عاطفيا: يمكنك الخروج في عشاء رومانسي يجمعك بالحبيب.
ماديا: أمورك المادية غير مستقرة.
برج القوس
مهنيا برج القوس تشعر ببعض التوتر مع الشريك.
عاطفيا: لا تترد في طلب المساعدة من زملائك.
مالياً: عليك التركيز في عملك لتحقيق ما تريده وزيادة دخلك.
برج الجدي
مهنيا برج الجدي : عليك استغلال طاقتك في إنجاز العديد من المشاريع.
عاطفيا: الملل والفتور يسيطر على حياتك تجاه من تحب.
ماليا: تحسن على الصعيد المادي.
برج الدلو
مهنيا برج الدلو : تُفضل العمل في مجموعات، ذلك يساعدك على إنجاز مهامك بسهولة
عاطفيا: برج الدلو تشعر ببعض التوتر على الصعيد العاطفي.
ماديا: انت بحاجة لترتيب أمورك وأولوياتك.
برج الحوت
مهنيا برج الحوت : كل ما عليك فعله هو النظر والملاحظة للتعلم واكتساب الخبرات ممن حولك
عاطفيا: عزيزي الجدي عليك الحذر والتأكد من نوايا الطرف الآخر، قبل عقد أي اتفاق بالعم.
ماديا: تسعى إلى تحسين وضعك المالي بكل الطرق.
لقراءة المزيد عن توقعات الأبراج وحظك اليوم..اضغط هنا