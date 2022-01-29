تناول هذه الأطعمة حتى لا تصاب بسرطان الأمعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

يعد سرطان الأمعاء من أنواع الأمراض المنتشرة عالمياً، فهو ينتج عادة من التطور السريع للخلايا السرطانية في الأمعاء الغليظة بطريقة لا يمكن السيطرة عليها.

وثبت أن تطور السرطان على وجه الخصوص يتأثر بشدة بنظامك الغذائي، إذ تحتوي العديد من الأطعمة على مركبات مفيدة تساعد في تقليل نموه.

وهناك أيضًا العديد من الدراسات التي تظهر أن تناول كميات أكبر من الأطعمة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالمرض.

ونعرض في التقرير 9 أنواع من الأطعمة التي تقلل من خطر الإصابة بالسرطان وفق ما ورد في موقع "healthline".

-الفواكه

تناول الفواكه والخضروات الطازجة والكثير من الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة، مثل خبز الحبوب الكاملة والمعكرونة والأرز، يقلل من احتمالية الإصابة بسرطان الأمعاء.

-البروكلي

يحتوي على مادة السلفورافان، وهو مركب ثبت أنه يسبب موت الخلايا السرطانية ويقلل من حجم الورم فيها، ويؤدي تناول كميات أكبر من الخضروات الصليبية بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والأمعاء.

-الجزر

وجدت بعض الدراسات ارتباطًا بين استهلاك الجزر وانخفاض مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا والرئة والمعدة.

- الفاصوليا

غنية بالألياف التي تقي من سرطان القولون والأمعاء، ووجدت الدراسات البشرية ذلك عند تناول كميات كبيرة منها.

-التوت البري

وجدت بعض الدراسات أن المركبات الموجودة في التوت تقلل من نمو وانتشار أنواع معينة من السرطان، وخاصة الأمعاء.

-القرفة

مستخلص القرفة له خصائص مضادة للسرطان وقد يساعد هذا في تقليل نمو وانتشار الأورام، وذلك بفضل خائصها الفعالة.

- عين الجمل

وجدت بعض الدراسات أن زيادة تناول المكسرات يقلل من خطر الإصابة بالسرطان الأمعاء، وأظهرت الأبحاث ذلك وتم ربط بعض الأنواع المحددة مثل عين الجمل البرازيلي.

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