أمنيات أمهات طلاب الثانوية العامة قبل إعلان موعد الامتحانات: «بلاش الإلكتروني»

القاهرة - سمر حسين - ماما

يترقب أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، قرارات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المتعلقة بالإعلان عن تفاصيل عقد الامتحانات، وداخلهم أمنيات مختلفة بالاستجابة لمطالبهم قبل عقد الامتحانات التي تتحكم في مصير الطلاب.

مطالب الأمهات قبل إعلان موعد امتحانات الثانوية العامة

اتفقت أمهات طلبة الثانوية العامة في مجموعة من المطالب المتعلقة بطلاب الثانوية العامة، حيث قالت نجوى خالد، ولية أمر طالبة بالصف الثالث الثانوي، أنها تتمنى أن تعقد الامتحانات ورقيا للثانوية العامة، وذلك لأن تجربة العام الماضي أثبتت وجود معوقات للامتحانات الإلكترونية.

وأكدت سميرة عثمان، ولية أمر طالب بالثانوية العامة، لـ «هن»، أن هناك بعض المطالب أبرزها أن يكون شكل الامتحان مثل العام الماضي وهو اختيار من متعدد والابتعاد عن الأسئلة المقالية، ويفضل العودة لنظام البوكليت لأنه يحد من الغش في الامتحانات.

ولخصت داليا الحزاوي، ولية أمر طالب بالثانوية العامة، ومؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، مطالب أولياء الأمور في مجموعة من النقاط:

- ضرورة الإعلان عن خطة سير الامتحانات كاملة بشكل واضح المعالم، حتى لا يحدث قلق وتوتر للطلاب.

- يفضل ألا يعقد الامتحان إلكترونيا للثانوية العامة.

- العودة لنظام البوكليت لأنه يحد من ظاهرة الغش إلى حد كبير ويوفر الوقت والجهد على المصححين.

- الامتحان يكون مثل العام الماضي اختيار من متعدد.

- إجراء اختبارات تجريبية بحيث يتم تهيئة للطالب على أسئلة النظام الجديد التي تعتمد على المستويات العليا للتفكير واختيار الإجابات الدقيقة، مع ضرورة اهتمام الوزارة بتحميل اختبارات دورية على التابلت كنماذج استرشادية.

- السماح بدخول الكتاب المدرسي باعتباره مرجعا للطالب في نظام الـ «Open Book»، سواء كان نسخة قديمة أو مطبوعة.

- وضع امتحانات متدرجة الصعوبة متناسبة مع الفروق الفردية لجميع الطلاب وتكون واضحة وليست تعجيزية.

- أن يكون عدد الأسئلة في الامتحان متناسبة مع الوقت الزمني للامتحان.

- عند وضع جدول الامتحانات النهائية ضرورة أن يكون مناسبا ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

- ضرورة النظر في المواد غير المضافة للمجموع، ومعاملتها كالسنوات الماضية تحل كواجب منزلي وتسلم لأنها تمثل عبئا على طلاب الثانوية العامة.

- إذا كان هناك إصرار على تطبيق التشعيب فيمكن أن يتم من دفعة أولى ثانوي القادمة حتى يكون لدى الطلاب وقت كاف للتعرف على ميولهم وأي اتجاه يريدون.

وتساءلت «حزاوي»، عن منهج اللغة الانجليزية لطلاب الثانوية العامة، قائلة: «لحد دلوقتي منهج اللغة الانجليزية نزل 6 وحدات متى سيتم نزول الباقي؟».