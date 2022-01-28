غموض يحوم حول اختفاء الطالبة سندس من جامعة حلوان.. شقيقتها: فص ملح وداب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رحلة عذاب منذ الأربعاء الماضي، يخوضها والد الطالبة سندس حمدي عجمي، بعد اختفائها في ظروف غامضة، عقب أدائها الامتحان في جامعة حلوان، ليغيب النوم عن أسرتها بالكامل من الأب وحتى الشقيقة على أمل الوصول إلى مكانها وعودتها إلى أحضان أسرتها من جديد.

اختفاء الطالبة سندس من جامعة حلوان

«كأنها فص ملح وداب»، بهذه العبارة حاولت شهد حمدي، شقيقة الطالبة سندس التغلب على بكائها المستمر حزنا على اختفاء شقيقتها، حيث تروي لـ «هُن»، ما حدث قائلة: «مفيش أي أثر ليها من وقت ما خلصت الامتحان يوم الأربعاء الساعة 5».

لم يترك والدها طريقا إلا وسلكه في سبيل البحث عن ابنته الطالبة بالفرقة الرابعة بحقوق حلوان، في جميع أنحاء منطقة الحوامدية التي تقطن فيها ولكن لا يوجد أثر لها، «حتى أصحابها من بعد الامتحان محدش شافها، وقبل الامتحان بيوم كانت مخططة معايا إننا نتقابل بعد الجامعة، والكاميرات مش ظاهرة أنها خرجت من باب الجامعة».

تحرير محضر بالواقعة

حرر الأب محضرا في قسم شرطة الحوامدية وحلوان في سبيل البحث عنها خوفا من احتمالية وفاتها بعد مرور أيام على اختفائها، كما ذكرت شقيقتها، «عايزين نعرف هي عايشة ولا لا قلبنا بيتقطع عليها ومش عارفين أي حاجة عنها».

حرص الأب البحث عن ابنته عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وكتب منشور قال فيه: «يامن لايخفي عليه مكتوم ولايشد عنه معلوم ولا يغالبه منيع ولا يطاوله رفيع أسألك أن ترد سندس حمدي عجمي إلى أهلها ردا جميلا هي في رابعة حقوق حلوان كانت راجعة من الامتحان ولسه موصلتش البيت لو حد شافها يتصل بينا».