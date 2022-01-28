التفاح مقابل البرتقال.. أيهما أكثر صحة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يعد البرتقال والتفاح من الفواكه المفضلة لدى الكثيرين، نظرا لاحتوائهما على كثير من الفوائد الصحية للجسم.

لكم هل تعلم أيهما أكثر فائدة وصحة؟.. هذا ما نوضحه لكم وفث ما جاء في موقع "livestrong".

- سعرات حرارية:

توفر ثمرة من البرتقال 85 سعرًا حراريًا، أو 4 % من السعرات الحرارية الموصي بها يوميا، وتوفر ثمرة من التفاح 57 سعرة حرارية، أو 3% من السعرات الحرارية اليومية.

- الألياف الغذائية:

يوفر البرتقال 4.3 جرام من الألياف، بينما يوفر التفاح 2.6 جرام، وتوصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بتناول الأطعمة التي توفر 25 جرامًا يوميًا.

- الفيتامينات:

يوفر البرتقال والتفاح العديد من الفيتامينات، بما في ذلك فيتامين سي وحمض الفوليك وفيتامين أ، والاحتياج اليومي من فيتامين سي هو 60 مجم.

كما يوفر البرتقال 95.8 مجم من فيتامين سي، بينما يوفر التفاح 5 مجم من قيمة الاحتياج اليومي، ويوفر اللون البرتقالي 54 جرام والتفاح 3 جرام من حمض الفوليك، والبرتقال غني بنسبة كبيرة من هذه الفيتامينات.

- المعادن:

تشمل المعادن التي يوفرها البرتقال والتفاح الكالسيوم والبوتاسيوم، ويساهم كل منهما في تدعيم صحة القلب والأوعية الدموية، ويعتبر 72 مجم من الكالسيوم و 326 مجم من البوتاسيوم الذي يوفره البرتقال أكثر أهمية مقارنة بـ 7 مجم من الكالسيوم و 117 مجم من البوتاسيوم الذي يوفره التفاح.

- التفاح أم البرتقال

البرتقال به المزيد من الفيتامينات والمعادن والألياف مقارنة بالتفاح، كما أنه يوفر المزيد من السعرات الحرارية، لذا يعد تضمين كل من الفاكهة في النظام الغذائي مفيدًا، ولكن إذا كان اختيار واحدة فقط مطلوبًا، فإن البرتقال اختيار صحي.

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