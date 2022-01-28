طريقة عمل «السحلب الدايت» في المنزل.. ادفي بوصفات «على قد الإيد»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

السحلب من المشروبات الشتوية الذي يمنح الجسم الدفء المطلوب خاصة مع موجات الصقيع، لغناه بمكونات مرتفعة من السعرات الحرارية، ما يجعله خيارًا غير مناسب لمن يتبعون حمية غذائية، حيث الكوب الواحد منه كفيل أن يدمر الريجيم، لذلك تقدم «هن» خلال التقرير التالي خطوات عمل «سحلب دايت» لعاشقي الرشاقة على طريقة الشيف وخبيرة التغذية «سالي فؤاد».

مقادير السحلب الدايت

وتأتي مقادير عمل السحلب الدايت على النحو التالي:

- ربع كوب نشا

- نصف كوب لبن بودرة ويشترط أن يكون خالي الدسم

- ربع كوب من جوز الهند المبشورة

- ملعقة كبيرة من المكسرات المجروشة حسب الرغبة

- ملعقة من السمسم

- قرفة حسب الرغبة

لإذابة مكونات السحلب

- لبن خالي الدسم أو ماء الاختيار حسب الرغبة

لتحلية السحلب الدايت

- سكر دايت

طريقة تحضير السحلب الدايت

في البداية اخلطي جميع مكونات السحلب جيدا في برطمان مغلق، وتأكدي من إغلاقه جيدا لتبقى المكونات طازجة بعيدة عن الرطوبة.

اضيفي ملعقة من الخليط لكل كوب من اللبن أو الماء واخلطيهم على البارد حتى يمتزجوا جيدا.

ارفعي الخليط السابق على النار وقلبيهم جيدا حتى يصبح القوام سميكا.

الآن صبي السحلب في أكواب التقديم ويمكنك تزيينه حسب الرغبة، بالقليل من المكسرات أو برشة من القرفة.

طريقة عمل السحلب العادي

المقادير:

- نصف كوب نشا

- نصف كوب سكر بودرة

- كوب لبن بودرة

- نصف كوب سمسم محمص

- نصف كوب أرز بودرة

- مكسرات مشكلة

- نصف كوب جوز هند ناعم

- لتر ماء او لبن بارد زبيب

طريقة تحضير السحلب بخطوات بسيطة

أولا قومي بخلط السكر البودرة وجوز الهند والأرز مع النشا واللبن البودرة والسمسم المحمص وباقي المكسرات، واحفظيم في برطمان محكم الغلق جيدا

عند تحضير السحلب قومي بأخذ 4 ملاعق من الخليط السابق وذوبيه في لتر من الماء أو اللبن البارد

ضعي الخليط على النار حتى يصبح قوامه سميكا بعض الشيء، ومن ثم قدميه ساخنا وزينيه بالزبيب والمكسرات

فوائد السحلب

للسحلب العديد من الفوائد الصحية وتقدم «هن» أبرزها وفقا للموقع الأمريكي «thedeliciouscrescent» المعني بالوصفات:

- يساعد السحلب على تهدئة المعدة لاحتوائه على الحليب.

- من المشروبات التي تقوي المناعة لاحتوائه على عناصر غذائية مفيدة كالحليب والمكسرات.

- يمنح الجسم الطاقة المطلوبة لغناه بالسكريات والمكسرات.