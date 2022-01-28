استشاري تكشف سبب معاناة الأطفال من قصر القامة.. «أمر لا تتوقعه»

القاهرة - سمر حسين - صحة

التغذية السليمة هي أول وأهم أساس لصحة أطفالنا، منذ النشأة تحديدًا وهم أجنة ببطون أمهاتهم، وحتى فترات الرضاعة الطبيعية، إلى الوصول إلى النظام الغذائي الصحي، والذي بدوره يؤسس الجسم بشكل يكوّن له مناعة قوية تواجه أي أخطار أو أضرار غير صحية.

ويعاني العديد من الأطفال، في عمر صغير للغاية من مشكلات السمنة، والتقزم، أو قصر القامة، الأمر الذي يدفع الأمهات للتساؤل عن الأسباب التي أدت بهم لتلك الأمراض منذ الصغر، وهل هي بسبب سوء التغذية أم هيئة طبيعية وُلد عليها الطفل لا دخل لأحد فيها.

سمنة وقصر القامة.. أمور لا تتوقعها تضر بصحة أطفالنا

من جانبها، كشفت الدكتورة نعمة عبد الهادي، استشاري تغذية الأطفال بالمعهد القومي للتغذية، عن الأسباب التي تصل بأطفالنا لتلك الأمراض، موضحة أن كافة الأسباب تعود للنظام الغذائي الذي يسير عليه أطفالنا.

الأنيميا سبب قصر القامة

وأكدت «عبد الهادي» خلال حديثها لـ«هن» عن سبب معاناة الأطفال من الأنيميا، مؤكدة أنه بسبب نقص مستوى الحديد في الدم: «ده بيعمل ضعف كرات الدم الحمراء وضعف وصول الأغذية والأكسجين لأعضاء الجسم المختلفة، وبالتالي بيسبب قصر القامة وعدم بلوغه الطفل الطول المناسب لعمره».

السمنة الزائدة

وأشارت استشاري التغذية، أن بعض الأطفال يعانون من زيادة في الوزن عن الوزن الطبيعي، بسبب تناول أطعمة غير صحية، مليئة بالدهون والسكريات مع الاعتماد على المواد الحافظة والمعلبات.

ما التغذية السليمة للطفل؟

وأكدت الدكتورة نعمة عبد الهادي، أن التغذية السليمة للطفل، لابد وأن تحتوي على المغذيات الدقيقة، أمثال الحديد والكالسيوم واليود والزنك، وفيتامين د وفيتانين أ وفيتامين ج، فضلا عن المغذيات الكبرى أمثال البروتين والنشويات والدهون.

ونصحت الطبيبة الأطفال بضرورة تجنب الأكلات الحافظة والمعلبات والسناكس التي تحتوي على مواد حافظة، بالإضافة إلى تقسيم الوجبات ل،«ربع خضار وربع نشويات وربع بروتين وربع فاكهة».