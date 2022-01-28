نصائح للتركيز في الامتحان.. «انتبهي لصحة ابنك»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يؤدي طلاب مختلف المراحل الدراسية، الامتحانات، في الفترة المقبلة، مما يجعلهم يحتاجون إلى أشياء تساعد على زيادة التركيز وذلك لتحسين القدرة على التحصيل الدراسي، وتذكر المواد الدراسية المختلفة، لذلك نقدم لك مجموعة من النصائح للتركيز في الامتحان.

نصائح للتركيز في الامتحان

قدمت خبيرة التغذية علا الجندي، نصائح التركيز في الامتحان، المتمثلة في التغذية السليمة للطلبة حيث تساعدهم على التركيز، كما ذكرت لـ«هُن»، وجاءت أبرز الأغذية على النحو التالي:

- الشوفان.

- تناول العناصر الغذائية المفيدة والوجبات المتوازنة المتكاملة على مدار اليوم.

- البرتقال وعصير البرتقال يساعد على التركيز بشكل كبير.

- تناول الشوفان والقمح مع اللبن والعسل من الأغذية التي تساعد على التركيز.

- عين الجمل واللوز والمكسرات بشكل عام.

- يجب تناول البيض في الإفطار يوميا.

- تناول الأطعمة الخضراء مثل الملوخية والبروكلي.

- الإكثار من تناول الأسماك في الغداء خصوصا السلمون والتونة.

- تناول 2 كوب من المنبهات على الأكثر ولا يزيد على ذلك.

- تناول كميات كافية من الماء وممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميا.

محاذير يفضل الابتعاد عنها في النظام الغذائي حتى لا يؤثر على التركيز

وهناك العديد من الأغذية التي يحذر تناولها لتأثيرها على تركيز الطلاب، والتي جاءت كالتالي:

- المخبوزات المصنوعة من الدقيق الأبيض والبيتزا والسكريات العالية.

- تجنب المشروبات التي تحتوى على الكثير من السكر مثل الكاكاو المحلي.

- الحلويات مثل الآيس كريم.

- المقليات واللحوم المصنعة لاحتوائها على عناصر مضره للصحة.

- الشعرية سريعة التحضير ومكعبات المرقة.

- الأطعمة الغنية ببعض العناصر مثل الملح والصوديوم مثل الصويا صوص.

نصائح للأمهات تساعد الطلبة على التركيز

وقدمت سالي عياد، إخصائية تعديل السلوك، مجموعة من النصائح تساعد الطلبة على التركيز، منها:

- الابتعاد عن التوتر

- على الأم تهيئة مناخ هادئ في المنزل حتى يمكن الطالب من المذاكرة والتحصيل الدراسي والتركيز.

- اعتياد الطالب على نظام محدد في المذاكرة

- الصبر أثناء المذاكرة

- على الأم التعامل مع عقلية الطالب وتحمله في حال البطء والشعور بصعوبة التحصيل الدراسي.