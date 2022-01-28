علامات تدل على وجود حشرات الفراش في منزلك.. أولها الشعور بالحكة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعاني العديد من الأسر، من بعض الحشرات الزاحفة داخل منزلهم، التي يسبب بعض لدغاتها الكثير من المشكلات الصحية والأضرار مثل الطفح الجلدي والحساسية مما يؤدي إلى الشعور بالانزعاج من بعض أنواعها التي يأتي في مقدمتها ما يعرف بـ«حشرات الفراش»، ومنها «حشرة البق»، التي تأخذ شكلا بيضاويا ولها تأثير ضار على البشر.

علامات تدل على وجود حشرات الفراش في المنزل

ومن العلامات التي تدل على وجود حشرات الفراش في المنزل كما ذكرها موقع «سي بي سي سفرة» جاءت كالتالي:

- الشعور بالحكة ووجود بقع حمراء على جسم

في حال الاستيقاظ مع وجود حكة في الجسم لم تكن تعاني منها، يمكن أن يكون لديك بق الفراش، حيث إن معظم لدغات بق الفراش غير مؤلمة وتتحول بعد ذلك إلى كدمات.

- وجود بقع برتقالية داكنة

في مكان لدغة الحشرة تظهر بقع داكنة.

- الشعور برائحة عفنة في الغرفة

تطلق حشرات البق روائح تسمى فيرومونات تقترب رائحتها من رائحة الكزبرة.

- العثور على أصداف قشرية رقيقة

وذلك لتخلص حشرات البق من جلودها خمس مرات قبل أن تصل إلى مرحلة النضج، وتظهر قشور فاتحة اللون على شكل حشرة في الوسائد.

- وجود بقع بيضاء على الفرش

وتقترب شكلها من حبات الأرز وتكون شفافة أو بيضاء اللون.

خطوات التخلص من بق الفراش

- زيت الليمون والكحول.

- تطهير مكان حشرات الفراش.

- استخدام فرشاة خشنة لفرك طبقات الفراش لإزالة بق الفراش.

- تنظيف السرير بالمكنسة الكهربائية.

- وضع كيس المكنسة الكهربائية في ماء ساخن لتطهيره.

- غسل فرش السرير في درجة حرارة 60 درجة مئوية.