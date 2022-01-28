نانسي عجرم بفستان مكرر في حفل Joy Awards.. وهذا هو سعره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

تألقت المطربة نانسي عجرم بإطلالة جذابة خلال حضورها حفل توزيع الجوائز Joy Awards في نسخته الثالثة، والذي نظمته الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض، مساء الخميس.

وظهرت نانسي عجرم بفستان باللون الذهبي مزود بالكشكات من الأمام، وبفتحة حرف الـV من عند الصدر، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

ولكن اختارت نانسي فستانا مكررا، حيث ارتدته من قبل منذ سنوات كل من الإعلامية لجين عمران والفنانة نادين نسيب نجيم.

وكان الفستان بلمسة يد من تصميم أليكسندر فوتييه، ويصل سعره إلى 5154 دولارا، أي ما يعادل 80 ألف جنيه.

وحفل توزيع جوائز Joy Awards خاص بتكريم صناع الترفيه بمجالاته المختلفة في العالم العربي، إذ يعد هذا الحفل الحدث الأبرز في موسم الرياض، ويجرى في منطقة بوليفارد رياض سيتي.

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