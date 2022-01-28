روبي بفستان أنيق في حفل Joy Awards بالرياض.. وهذا هو سعره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

أطلت الفنانة روبي بإطلالة جذابة، خلال حضورها حفل توزيع الجوائز Joy Awards في نسخته الثالثة، والذي نظمته الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض، مساء الخميس.

وارتدت روبي فستان طويلا باللون الأسود لامع، به فتحة ساق جريئة، ومزين بإكسسوار من عند الكتف، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا، كما نسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود.

وكان الفستان من تصميم دار أزياء Balmain، ويصل سعره إلى 4095 دولار، أي ما يعادل 64 ألف جنيه.

حفل توزيع جوائز Joy Awards خاص بتكريم صناع الترفيه بمجالاته المختلفة في العالم العربي، إذ يعد هذا الحفل الحدث الأبرز في موسم الرياض، ويجرى في منطقة بوليفارد رياض سيتي.

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