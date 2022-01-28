بإطلالات أنيقة وجذابة.. عائلة أحمد زاهر تتألق في حفل Joy Awards بالرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور جمال

ظهر الفنان أحمد زاهر رفقة زوجته وابنته خلال حضورهم حفل توزيع الجوائز Joy Awards في نسخته الثالثة، والذي نظمته الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض، مساء الخميس.

وأطل أحمد زاهر بإطلالة أنيقة، إذ ارتدى بدلة باللون الأسود من خامة المخمل، ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض، وربطة عنق وحذاء باللون الأسود.

واختارت زوجته فستانا طويلا باللون الأسود، ونسقت أعلاه جاكيت بصيحة الفرو بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت خصلات شعرها منسدلة على الجانبين، ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الفضي.

بينما ارتدت ملك فستان طويل باللون الأسود، مزود بأكمام واسعة، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها، ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الفضي.

وحفل توزيع جوائز Joy Awards خاص بتكريم صناع الترفيه بمجالاته المختلفة في العالم العربي، إذ يعد هذا الحفل الحدث الأبرز في موسم الرياض، ويجرى في منطقة بوليفارد رياض سيتي.

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