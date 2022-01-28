إليسا بفستان ملكي في Joy Awards بالرياض .. وهذا هو سعره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

أطلت المغنية اللبنانية إليسا بإطلالة جذابة، خلال حضورها حفل توزيع الجوائز Joy Awards في نسخته الثالثة، والذي نظمته الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض، مساء الخميس.

وارتدت إليسا فستانا طويلا باللون الأسود ، به فتحة ساق جريئة، وبفتحة حرف الـv من عند الصدر، ومزين بإكسسوار من عند الصدر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا، كما نسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود.

واختارت إليسا فستانا ملكيا من تصميم دار أليكسندر ماكوين، ويصل سعره إلى 4995 دولار أي ما يعادل 78 ألف جنيه.

وحفل توزيع جوائز Joy Awards خاص بتكريم صناع الترفيه بمجالاته المختلفة في العالم العربي، إذ يعد هذا الحفل الحدث الأبرز في موسم الرياض، ويجرى في منطقة بوليفارد رياض سيتي.

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