ضع البطاطس في كرتونة بيض.. طرق بسيطة تحفظ الفواكه والخضروات لأطول مدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

حفظ الطعام في المطبخ، إذا لام يكن بالطرق السليمة، يعرضه للتلف في أسرع وقت ممكن.

وهناك بعض الطرق البسيطة التي تجعل الفواكه والخضروات طازجة لأطول فترة ممكنة، نستعرضها وفقا لموقع "brightside"، مع الأخذ في الاعتبار أنه كلما كان المكان رطبًا وحارًا كان معدل التلف أسرع.

- البطاطس

لا تحفظي البطاطس في أكياس بلاستيكية، إنما ضعيها في مكان مظلم وبارد وفي أكياس ورق أو علبة بيض ورقية، هذه الطريقة ستجعل صلاحيتها تصل لأسبوع أو اثنين.

أما إذا كانت مُقشرة فضعيها في وعاء ماء وخل أبيض واحفظيها في الثلاجة لمدة تصل من 3 لـ4 أيام.

- الطماطم

عندما توضع في الفريزر تفقد طعمها ونكهاتها الأكثر تركيزا، ولذا فإن أفضل طريقة لتخزينها هو وضعها في درجة حرارة أعلى من 50 درجة، يمكن أن يختلف وقت التخزين من 3 أسابيع إلى شهرين حسب مدى نضجها عند شرائها.

- الفراولة

أول ما يجب فعله هو غسلها بالماء والخل الأبيض من دون إزالة الجزء الأخضر العلوي بها، حتى لا تمتص الماء وتبدأ في التليين، وتسرع في عملية النضج.

وعند التخزين، من المهم التأكد من عدم وجود فراولة تالفة لأنها يمكن أن تدمر الباقي، ثم قم بإزالة الجذع ووضعها في كيس محكم الإغلاق، إذا كنت ستجمدها أو في الثلاجة، يمكن أن تستمر من 5 إلى 6 أيام.

- الخضروات الورقية

أيضا عليكِ بغسلها أولها في كمية كبيرة من المارد البارد، ثم قومي بتنشيفها سواء كانت خس أو سبانخ أو كرنب، وتأكدي أنها جافة تماما، وبعدها لفيها بورقة منديل ماصة للماء للتخلص من بقايا الماء، ثم ضعيها في إناء بلاستيك أو في كيس محكم الإغلاق.

وإذا قمت بتخزينها بشكل صحيح، فسوف تستمر من أسبوع إلى أسبوعين في حالة جيدة

- الموز

أكثر ما نعاني من تلفه سريعا، وللحفاظ عليه لمدة تصل إلى 5 أيام، لفي الجزء الأعلى من الموز أو الجذع برقائق الألومنيوم أو الاستريتش بطريقة محكمة، وعند أخذ قطعة منه يجب تغطية الجزء المأخوذ منه حتى لا يسودّ الباقي.

- البصل

أفضل مكان لحفظه في مكان بارد مع القليل من الإضاءة لأن الرطوبة الزائدة قد تجعل البصل يتلف في فترة زمنية قصيرة.

ويمكنك وضعه في جوارب نايلون أو شبك ضيق به ثقوب وتعليقه، للحفاظ عليه بشكل أفضل، وبهذا يمكنكِ تخزينه لمدة تصل إلى 6-8 أشهر.

- الثوم

الطريقة المثلى لتخزين الثوم هي الاحتفاظ به في كيس ورقي في مكان مظلم ذات رطوبة منخفضة. يمكن أن تستمر حتى شهرين.

- البقدونس والكزبرة والريحان والهليون:

تمامًا كما تفعلِ مع الزهور، ضعِ السيقان في إناء به ماء واتركها في درجة حرارة الغرفة دون غسلها، إذا كنت لا ترغب في وضعها في الثلاجة. وبذلك يمكن أن تستمر من 4 إلى 5 أيام.

- الليمون

عند تقطيع الليمون، فإن النصف الآخر غالبًا ما يتلف، ولتجنب ذلك عليك لفه بورق الألومنيوم أو رشة ملح وتخزينه في الثلاجة، وقبل استخدامه اشطفيه بالماء، وبذلك يكون طازج حتى 3 أيام دون تغيير لونه أو مذاقه. وعند احتفاظك بالليمونة كاملة بحفظها بورق الألومنيوم تبقي طازجة لمدة أسبوعين.

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