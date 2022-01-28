نصائح بسيطة قبل ما تصبغ «دقنك» في البيت.. الفازلين أهم خطوة

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

الاهتمام بالمظهر وجمال الإطلالة من الأمور التي تشغل بال السيدات؛ لكنها ليست حكرًا عليهن فقط، فحتى الرجال يحرصوا على الظهور بإطلالة رجولية أنيقة، ومع بداية ظهور شعيرات بيضاء في اللحية أو الشارب، يرغبون في إخفائها بالصبغة، وتقدم «هن» خلال التقرير التالي الطرق الصحيحة لصبغ شعر اللحية وفقا للموقع الهندي «بولد سكاي».

نصائح قبل صبغ اللحية

غسل اللحية

من أولى الخطوات التي يجب اتباعها قبل الإقدام على خطوة صبغ اللحية، غسلها أولا بالشامبو، مع الحرص على تغلغل الماء في كافة الشعر، فتلك الطريقة تجعل الصبغة أكثر ثباتا وتساعد في ظهور اللون بشكل أسرع.

تجفيف اللحية

الخطوة الثانية بعد الغسل، تجفيف اللحية جيدا، من خلال استخدام منشفة ناعمة أو استعمال مجفف الشعر، لضمان جفافها تماما.

قص الأطراف

الآن تأتي خطوة تهذيب اللحية أو الشارب، من خلال قص الأطراف المتقصفة، فهذا أنسب وقت كذلك لن يجعلك تستهلك الكثير من الصبغة.

وضع الفازلين

الفازلين من المواد الجيدة لمنع التصاق الصبغة بالجلد، فمن الممكن أثناء صبغ لحيتك يتناثر القليل منها على أنحاء وجهك.

نصائح أثناء صبغ اللحية

- عليك ارتداء قفزات لمنع تصبغ اليدين.

- قم بمزج الصبغة في وعاء من البلاستيك.

- استخدم فرشاة لتوزيع الصبغة على اللحية.

- احرص على صبغ لحيتك بالكامل حتى تصبح لونا واحدا متجانسا.

- بعد مرور الوقت تأكد من ظهور اللون من خلال إزالة جزء بسيط من الصبغة، وإذا لم تكن داكنة كما ترغب ضع القليل من الصبغة وانتظر لدقائق أخرى.

- بعد الحصول على اللون المرغوب قم بغسل لحيتك بماء فاتر وتجنب الساخن حتى لا يزيل الصبغة.

نصائح بعد صبغ اللحية

استخدام شامبو مخصص للشعر المصبوغ

بعد صبغ اللحية عليك استعمال شامبو مخصص للصبغة، حتى لا يُزال اللون بسرعة، فإذا كنت تستعمل شامبو عادي استبدله بآخر.

الترطيب

الصبغة تحتوي على العديد من المواد الكيميائية التي تؤثر على شعر اللحية وتجعله أكثر جفافا، لذلك عليك استعمال الزيوت المرطبة بعد الانتهاء من عملية الصبغ.