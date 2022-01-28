الامارات | وفاة شخصين بكفر الدوار إثر استنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شخصين بكفر الدوار إثر استنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي شخصان مصرعهما إثر استنشاق غاز أول أكسيد الكربون الناتج عن «دفاية منزلية» وجرى نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى كفر الدوار العام، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن محافظة البحيرة بمصر، إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد استقبال المستشفى جثتين لشخصين إثر استنشاق غاز أول أكسيد الكربون «دفاية» بقرية بردلة التابعة لذات المركز، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

بالانتقال والفحص تبين وفاة«علي .ع» 48 سنة، مقيم كفر الدوار، «حنان ف. م» 45 سنة، مقيمة كفر الدوار، وجرى حفظ الجثتين تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى كفر الدوار العام.

وكانت قد شهدت قرية لقانة التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة أول الأسبوع الجاري مصرع سيد أحمد عيسي وزوجته ونجله الطبيب محمد أخصائي طب الأطفال بمستشفى شبراخيت العام، إثر إصابتهم بالقاتل الصامت «غاز المدفأة».

كما أصيبت أيضا 9 أشخاص بحالات الاختناق بالغاز ذاته داخل المنزل وجرى نقلهم إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الفحوصات الطبية اللازمة والإسعافات الأولية.

وفي السياق ذاته، كانت قد لقيت أسرة مكونة من 4 أفراد مصرعهم إثر استنشاق غاز المدفأة أيضا بإحدى قرى مركز حوش عيسى منتصف الشهر الجاري، وجرى تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

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