الامارات | الإعلان عن وفاة أرملة أحد أشهر جواسيس مصر بعد 6 أشهر من وفاتها

شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن وفاة أرملة أحد أشهر جواسيس مصر بعد 6 أشهر من وفاتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وسائل الإعلام المصرية وفاة فالتراود بيتون، أرملة البطل المصري رفعت علي سليمان الجمال "رأفت الهجان" عن عمر ناهز 80 عاما بعد صراع مع المرض.

وقال مصدر مقرب من الأسرة، إن أرملة رأفت الهجان توفيت في شهر أغسطس الماضي، ودفنت بمقابر الأسرة في ألمانيا.

وأشار المصدر إلى أن "فالتراود بيتون كانت تعاني من أمراض بالقلب وظلت تعالج لسنوات عدة لكن في آخر أيام حياتها اشتد عليها المرض".

وأوضح أن دانيال، الابن الوحيد لرأفت الهجان، ترك عمله وتفرغ لرعاية والدته قبل أن تنقل للمستشفى وتتوفى داخله.

ويعد الهجان أحد جواسيس مصر، حيث تم تكليفه من المخابرات العامة المصرية بالتجسس على إسرائيل، وحمل الرمز الكودي "العميل 313" وبدأ عملياته في العمق الإسرائيلي عام 1956.

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