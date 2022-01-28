الامارات | قفزا من الطابق الخامس.. وفاة أب وإصابة ابنته عقب حريق في شقتهما بالجيزة

شكرا لقرائتكم خبر عن قفزا من الطابق الخامس.. وفاة أب وإصابة ابنته عقب حريق في شقتهما بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشب حريق هائل في أحد الشقق السكنية اليوم، كائنة بالطابق الخامس من عقار في شارع ترسا بالهرم، بمحافظة الجيزة.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بالجيزة، بسيارات إطفاء، وتم إخلاء العقار من السكان.

وقفز صاحب الشقة الكائنة في الطابق الخامس، ومعه ابنته؛ بعد أن حاصرتهما النيران، ما أسفر عن وفاته وإصابة ابنته.

وبينت تحريات مباحث الجيزة، أن الحريق شب داخل الشقة إثر ماس كهربائي في الثلاجة، وأن الأب فوجئ بالنيران تحاصره وابنته داخل الشقة، فأسرع إلى دخول شرفة الشقة وألقى بابنته ثم ألقى بنفسه خلفها.

وكشف شاهد عيان، تفاصيل مصرع الأب وإصابة ابنته، عقب قفزهما من نافذة شقتهما بالطابق الخامس، هربا من الحريق، حيث قال إنه وعدد من سكان الشارع، وضعوا لهما مراتب أسفل العقار للقفز عليها؛ حتى لا يتعرضا لإصابة شديدة أو الوفاة؛ في محاولة منهم لإنقاذهما.

وأضاف شاهد العيان، أن الابنة سقطت على المراتب، إلا أنها أصيبت، كما قفز والدها، ولكن نتيجة لارتفاع الطابق الذي يقطنان به، أصيب أيضا، وتم نقلهما إلى مستشفى الهرم، إلا أن الأب فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به، بينما كانت حالة الفتاة خطيرة.

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