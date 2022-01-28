أبرز تصريحات منة عرفة المثيرة للجدل: سفري المالديف أهم من الفرح..وممكن أعمل دور منى زكي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت الفنانة منة عرفة، التريند ومحركات البحث جوجل، عقب استضافتها خلال برنامج «كلام الناس»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، بعدما تحدثت عن الكثير من الجوانب الحياتية وكواليس من علاقتها بزوجها وحقيقة خلافها مع الفنان محمد نجاتي، ورأيها في دور الفنانة منى زكي، الذي أثار الجدل خلال الأيام الماضية، في فيلم «أصحاب ولا أعز».

ممكن أقوم بدور منى زكي لو مقتنعة بيه

«منى زكي فنانة واعية وعندها شغف، ومعتقدش إني رأيي أو رأي أي حد ممكن يكون يأثر»، هكذا علقت الفنانة منة عرفة، عن دور الفنانة منى زكي، في فيلمها «أصحاب ولا أعز»، المثير للجدل، وفيما يخص موافقتها على القيام بمثل هذا الدور سواء في تلك المرحلة أو حينما تصل لمرحلة أخرى متقدمة في الفن، قالت:«أي شخص في الدنيا لو مقتنع بحاجة والناس كلها قالتله صح أو غلط هيعملها هيعملها، ولو اتعرض عليا دور فيه إيحاء بالإغراء ممكن ساعتها أفكر، بس لو حاجة هتأثر في حياتي الشخصية أو في الصورة اللي أنا حابة أوريها للناس عني معتقدش إني ممكن أعملها بصراحة، كل سنة بكبر أكتر، ومعتقداتي بتتغير، وكل سنة شخصيتي بتتغير تماما».

منة عرفة: مبحبش جو الأفراح وكاتبة كتابي من سنة

وفيما يخص الانتقادات الموجهة لها حول زواجها، وعدم القيام بحفل زفاف، رغم إعلان عقد قرانها، قالت:«أنا متجوزة شرعا، وهو حلالي وأنا حلاله، كاتبين كتابنا بقالنا سنة، يعني في شهر أبريل الجاي هتكون سنة بالظبط»، وعن موعد عقد قرانهما قالت: «أنا زهقت ومش عارفة امتى، هيكون فيه فرح بس مش هيكون كبير، وأنا صراحة مش بحب جو الأفراح بس لازم يحصل عشان الناس وأهلي يفرحوا».

مش عايزة فرح والمالديف أهم

الكثير من الانتقادات والتساؤلات تتلقاها الفنانة منة عرفة هي وزوجها محمود المهدي، بسبب تواجدهما في مكان واحد، إذ تقول:«مش مهم نعمل فرح بس المهم نروح المالديف، مهم إننا نتبسط، أنا ومحمود مش عايشين في بيت واحد، كل واحد عايش حاليا مع أهله، بس بيجلنا البيت عادي، احنا مش مخطوبين احنا متجوزين، أنا حلاله وهو حلالي، بس احنا لسه مأجلين الفرح».