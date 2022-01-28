أحدث ظهور لسمية الخشاب في فوتوسيشن على رمال الصحراء.. بقفطان وحافية القدمين (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

خضعت الفنانة سمية الخشاب، لجلسة تصوير جديدة على رمال الصحراء، في المملكة العربية السعودية، والتي ظهرت بشكل وإطلالة جذابة وأنيقة، أثارت إشادة وإعجاب عدد كبير من الجمهور الذين تفاعلوا معها.

كواليس جلسة تصوير سمية الخشاب

ونشرت الفنانة سمية الخشاب، عدة صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو، من جلسة التصوير التي خضعت لها على رمال الصحراء، والتي ظهرت حافية القدمين، ومرتدية قفطانا باللون الأزرق مائلا للبنفسجي وبه نقوش مزركشة باللون الأبيض، فضلا عن ارتداء يشمك باللون الذهبي.

وتركت الفنانة سمية الخشاب، شعرها منسدلا على كتفها، مع ماكياج هادئ تناسب مع إطلالتها التي ظهرت بها.

سمية الخشاب: نور الطبيعة..الأميرة العربية

وعلقت الفنانة سمية الخشاب، على جلسة التصوير التي خضعت لها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ، قائلةً:«نورالطبيعة..الاميرة العربية».

تفاعل عدد كبير من محبي ومتابعي الفنانة سمية الخشاب، على جلسة التصوير التي خضعت لها، من داخل الوسط الفني وخارجه، فكان من بين التعليقات:«القفطان يمنح الفخامة لكل من يرتديه وأنتي زدته فخامة، برنسيسة يا سمية، فخر العرب الحقيقي وصل، ايه القمر ده، حلوة أوووي، أنتي جمالك مش طبيعي، أكتر استايل لايق عليكي، القفطان لابقلك سمية».

سمية الخشاب عن أحمد سعد: اللى فات مات

وكانت حلت الفنانة سمية الخشاب، ضيفة على برنامج«حبر سري»، مع الإعلامية أسما إبراهيم، والتي تحدثت عن الكثير من الجوانب المتعلقة بحياتها الشخصية والفنية، وخاصة علاقتها بطليقها الفنان أحمد سعد، والجدل الدائر بينهما قبل فترة، وخاصة منذ مشاركته والقيام بالغناء في مسلسل«موسى» مع الفنان محمد رمضان، ونشرها استوريهات وصفها البعض بالتلميحات المسيئة، لترد عليها قائلةً:«لا طبعًا غلط ولا عملت تويتات ولا تلميحات، ومكنتش أقصده هو خالص، وأنا اللي فات بالنسبالي مات».