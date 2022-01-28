الامارات | القطة «ويلو» تنضم لأسرة بايدن في البيت الأبيض (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن القطة «ويلو» تنضم لأسرة بايدن في البيت الأبيض (صور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أخيراً... أصبح لدى أسرة بايدن قطة، فقد أعلن مكتب السيدة الأميركية الأولى #جيل بايدن أنّ الأسرة انضم إليها، في #البيت الأبيض، عضواً جديداً، القطة «ويلو»، ذات الشعر الأبيض والرمادي المخطّط، والتي يبلغ عمرها عامين.

مايكل لا روسا المتحدث باسم السيدة الأولى، وهي أستاذة متخصصة في التعليم الجامعي المتوسط، قالت إنها أطلقت اسم ويلو على القطة نسبة إلى مدينتها ويلو جروف بولاية بنسلفانيا.

وأضاف أن السيدة بايدن كانت قد أعلنت في أبريل أن الأسرة تستعد لاستقبال قطة.

وقال إن القطة ذات العينين الرماديتين والشعر القصير تعيش الآن في البيت الأبيض ومعها «لعبها المفضلة وتساليها المحببة ومساحة كبيرة تتشممها وتتجول فيها».

وفي ديسمبر، استقبلت أسرة بايدن كلبا جديدا اسمه كوماندر من نوع جيرمان شيبرد وكان عمره وقتها أربعة شهور.

أما كلبها السابق تشامب فقد مات في وقت سابق من 2021. وقبل أن تأتي إلى البيت الأبيض، تبنت الأسرة الكلب ميجر الذي تم إنقاذه، لكنه يعيش الآن مع أصدقاء في جزء ملحق بالبيت بعد حوادث عقر تردد أنها حدثت بالبيت الأبيض.

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