"ركبتله بطانة".. بلقيس بنفس فستان كيندال جينر في حفل Joy Awards بالرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

أطلت المغنية الكويتية بلقيس بإطلالة مكررة ولكن مع إضافة بعض التعديلات، وذلك كان خلال حضورها حفل توزيع الجوائز Joy Awards في نسخته الثالثة، والذي نظمته الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض، مساء الخميس.

وظهرت بلقيس بفستان طويل باللون الفضي، مصنوع من قماشي الدانتيل، ومزين بالتطريز من الأسفل، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن يكون شعرها مرفوعاً.

وارتدت هذا الفستان من قبل عارضة الأزياء الأمريكية كيندال جينر في حفل ميت جالا، ولكن أضافت بلقيس عليه بعض التعديلات وجعلته يظهر بشكل محتشم، ووضعت له بطانة.

وحفل توزيع جوائز Joy Awards خاص بتكريم صناع الترفيه بمجالاته المختلفة في العالم العربي، إذ يعد هذا الحفل الحدث الأبرز في موسم الرياض، ويجرى في منطقة بوليفارد رياض سيتي.

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