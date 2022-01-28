كورونا اليوم: أعراض لا تظهر في أوميكرون.. ومستشفى يرفض مريضا لم يتلقى اللقاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

أعراض لا تظهر عند الإصابة بـ أوميكرون

أعلن الطبيب الروسي أليكسي فودوفوزوف، أن بعض الأعراض النمطية لـكورونا لا تظهر عند الإصابة بمتحور "أوميكرون" أو نادرا ما تظهر لدى المصابين، ومن بينها:

- ضيق التنفس

لا يعاني منه جميع المصابين بمتحور "أوميكرون" مع أنه من الأعراض النمطية لمرض "كوفيد-19".

- التهاب الرئتين

لا يصل أوميكرون إلى الرئتين بل يبقى في القصبات الهوائية، أي في تفرعات الشعب الهوائية. ومع ذلك لا يمكن القول إن التهاب القصيبات عند الإصابة بأوميكرون أفضل بكثير من الالتهاب الرئوي عند الإصابة بمتغير "دلتا" ، ولكنه أقل وطأة".

- فقدان حاسة الشم

التي اعتبرت سابقا من الأعراض الرئيسية التي تشير إلى الإصابة بعدوى الفيروس التاجي المستجد.

بشرى من خبير لقاحات أمريكي: أوميكرون بداية النهاية للوباء

بارقة أمل من خبير أمريكي يؤكد فيها أننا قاربنا على النهاية، إذ اتفق خبير بمركز "جامعة فاندربيلت" الأمريكية للقاحات، مع ما ذهب إليه البعض حول المردود الإيجابي الذي يمكن أن يجنيه العالم من ظهور متحور أوميكرون شديد الانتشار ذي الأعراض المرضية ليست بالخطيرة.

وأيد جيمس كرو، الأستاذ بمركز "فاندربيلت"، وجهة النظر التي ترى أن "هذه المواصفات تجعل من المتحور الجديد وسيلة آمنة لتدريب الجهاز المناعي للبشر، بما يساعد على تحقيق مناعة مجتمعية سريعة، والتمهيد لانتقال الفيروس من الحالة الوبائية إلى المستوطنة".

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن كرو قوله إن "هذا سيناريو معقول، يحظى بموافقة العديد من الخبراء".

مستشفى أمريكي يرفض إجراء جراحة قلبية لمريض لم يتلق لقاح كورونا

وبحسب ما نقل "العربية"، رفض مستشفى بمدينة بوسطن الأمريكية إخضاع مريض يبلغ من العمر 31 عاماً لعملية زرع قلب، بحجة أنه لم يتلق اللقاح المضاد لكورونا، إذ قالت ناطقة باسم مستشفى "بريغهام أند ويمنز هوسبيتل" في بيان إن اللقاح المضاد لفيروس كورونا "شرط" ينبغي توفره لدى جميع المرشحين للخضوع لعمليات زرع أعضاء.

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