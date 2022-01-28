شاهد.. نجمات تألقن بصيحة "أوف شولدر" في حفل Joy Awards

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

اختلفت الأزياء والإطلالات في حفل توزيع الجوائز Joy Awards في نسخته الثالثة، والذي نظمته الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض، مساء الخميس.

واعتمدت العديد من النجمات إطلالات متشابهة، إذ لاحظنا ظهور عدد من النجمات بصيحة أوف شولدر نستعرض أبرزها.

- مي عمر

تألقت الفنانة مي عمر بفستان مخمل، طويل سك بقصة ميرميد باللون الأزرق اللامع، بصيحة أوف شولدر.

ونسقت مي قلادة ماسية حول الرقبة، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، وألوان النيود في المكياج.

- ليلى علوي

وبفستان فوشيا بصيحة أوف شولدر، تألقت الفنانة ليلى علوي، ونسقت مع الإطلالة قلادة ماسية وكلاتش باللون الفضي، واعتمدت على تسريحة الشعر المنسدل.

- أحلام

وظهرت الفنانة أحلام بإطلالتين مختلفتين في حفل جوي 2022، إحداهما باللون الأسود والذهبي، والأخرى باللون المارون بصيحة أوف شولدر ومزين عند منطقتي الصدر والرقبة بسلاسل براقة.

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