بعد إصابة مراهق بالعمى.. طبيبة توضح خطورة الأطعمة السريعة على الصحة

القاهرة - سمر حسين - صحة

أصيب مراهق من إنجلترا بالعمى، نتيجة الإكثار من تناول الوجبات السريعة، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية على المدى الطويل.

وأوضح تقرير نشره موقع «سبوتينك»، أن المراهق ساءت حالته تدريجيا حتى فقد بصره، وأفاد باحثون في مستشفى بريستول للعيون، أن مريضا آخر، يبلغ من العمر 14 عامًا، زار في البداية طبيبًا يشكو من التعب، كان مؤشر كتلة جسم الشاب طبيعيا، ولم يتناول أي أدوية، وعلى الرغم من ذلك، أظهرت الاختبارات أن الشاب كان يعاني نقصا حادا في فيتامينات «B12»، وفقر الدم كبير الخلايا، وهو اضطراب يزيد حجم خلايا الدم الحمراء.

الأطعمة السريعة تسبب العمى وضعف السمع

عاد المراهق بعد عام إلى المستشفى، بسبب ضعف سمع جزئي وضعف في الرؤية، ولكن لم يتمكن الأطباء، من معرفة سبب الخلل، بحلول سن السابعة عشر تدهور بصر المريض تدريجيا إلى حد العمى.

وأكد المراهق انه منذ المدرسة الابتدائية يأكل البطاطس المقلية ورقائق البطاطس والخبز الأبيض ومنتجات اللحوم.

طبيبة تغذية توضح خطورة الأطعمة السريعة

في هذا الصدد، أوضحت الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية، أن تناول البطاطس المقلية، اللحوم المصنعة، والخبز الأبيض من الأطعمة التي يمكن أن تسبب العمى على المدى الطويل وذلك لعدم احتواء هذه الوجبات على الكمية الكافية من البروتين.

وأضافت خلال حديثها لـ «هُن»، أن هذه الأطعمة تسبب نقصا حادا في فيتامينات D وB12، وانخفاض كثافة المعادن في العظام، وانخفاض مستويات النحاس والسيلينيوم، ويمكن أن تؤثر على النظر والسمع ايضا.

نصحت بضرورة اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، حيث أن الوجبات السريعة مرتبطة بمخاطر الاصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة والسرطان معروف جيدًا، لكن سوء التغذية يمكن أن يضر بشكل دائم بصحة الجهاز العصبي، خاصة الرؤية.

اطعمة تساعد على تقوية النظر

- الفلفل بألوانه.

- الاكثار من شرب المياه.

- السلطة وبالتحديد الجزر.

- اللوز.

- السمك.