بسبب فستانها.. موقف محرج لـ وفاء الكيلاني في حفل "JOY AWARDS" بالرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

تألقت الإعلامية وفاء الكيلاني بإطلالة جذابة خلال حضورها حفل توزيع الجوائز Joy Awards في نسخته الثالثة، والذي نظمته الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض، مساء الخميس.

وظهرت وفاء بفستان طويل أنيق من دار لابرجوازي باللون الذهبي لامع، يتميز بقصة الأوف شولدر، ومزين بالتطريز، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدل على جانبي كتفيها.

وتسبب هذا الفستان في إحراجها، حيث تعثرت وهي تنزل من على السلم، وسقطت بسبب فستانها الطويل، وحذائها ذي الكعب العالي، وقام عدد من المصورين بالتدخل لمساعدتها على الوقوف مرة أخرى، ولكنها لم تصب بأي أذى.

وحفل توزيع جوائز Joy Awards خاص بتكريم صناع الترفيه بمجالاته المختلفة في العالم العربي، إذ يعد هذا الحفل الحدث الأبرز في موسم الرياض، ويجرى في منطقة بوليفارد رياض سيتي.

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